Tych suplementów diety nie łącz ze sobą. Nie zadziałają

Suplementy diety to preparaty, które pozwalają uzupełnić dietę w pierwiastki i mikroelementy. Jak wynika z raportu OSAVI, już ponad 60 procent Polaków stosuje na co dzień suplementy diety. Najczęściej sięgamy po witaminy i minerały, w drugiej kolejności po preparaty, które poprawiają kondycję włosów, skóry i paznokci. Suplementacja jest powszechna, ale czy wiemy, jak prawidłowo łączyć ze sobą suplementy, by przyniosła korzyści?

Jak łączyć ze sobą suplementy diety?

Aby suplementacja była prawidłowa, trzeba wiedzieć nie tylko, jakie preparaty łączyć ze sobą, ale też o jakiej porze dnia najlepiej jest je przyjąć. Niektóre przyjmowane rano mogą wpłynąć na nasz wydatek energetyczny (np. witaminy z grupy B), a inne przyjmowane wieczorem mogą ułatwić zasypianie (jak magnez) lub je utrudnić (jak witamina D).

Jeśli decydujemy się na suplementację, zwracajmy uwagę na skład suplementów diety. Może się okazać, że w składzie produktu znajdują się witaminy i minerały, które wzajemnie się wykluczają.

Jakich suplementów lepiej ze sobą nie łączyć?

Nie wszystkie witaminy i pierwiastki można ze sobą łączyć. Niektóre połączenia mogą sprawić, że suplementacja będzie nieskuteczna, ponieważ dwie witaminy będą wzajemnie utrudniały swoje wchłanianie. Tak działa między innymi jednoczesne suplementowanie witamin z grupy B (zwłaszcza B12) z witaminą C. Okazuje się też, że lepiej witaminy z grupy B przyjmować rano, ponieważ mogą one nam dodać energii.

Nie zaleca się także jednoczesnego przyjmowania magnezu i wapnia, ponieważ sole wapnia mogą zaburzać prawidłowe wchłanianie magnezu. Podobny problem występuje przy przyjmowaniu suplementu diety, który zawiera miedź i cynk – te mikroelementy także oddziałują na siebie negatywnie.

Niekorzystne jest również połączenie żelaza z zieloną herbatą, ponieważ zielona herbata może utrudniać jego wchłanianie. Przy suplementacji żelaza warto za to brać witaminę C, by zwiększyć jego przyswajalność. Żelazo też najlepiej jest przyjmować rano, a nie wieczorem.

Jakie witaminy warto ze sobą łączyć?

W czasie suplementacji korzystnie jest przyjmować kwasy Omega-3 razem z witaminą D. Najlepiej robić to podczas posiłku zawierającego tłuszcze (witamina D to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach). Witamina D dobrze się również przyswaja w towarzystwie wapnia, ponieważ oba te składniki oddziałują na gospodarkę kostno-stawową.

Dobrym połączeniem jest także magnez z witaminą B6, które korzystnie oddziałują na układ nerwowy. Witaminy E i K z kolei pozytywnie wpływają na krew, a witaminy A i E korzystnie oddziałują na swoje wzajemne wchłanianie.

