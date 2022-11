Pij go codziennie, a wzmocnisz odporność. Organizm będzie silniejszy

W sezonie infekcji i przeziębień warto wzmacniać organizm od środka, by wspomóc pracę układu immunologicznego. Pomogą nam w tym suplementy diety i syropy wzmacniające odporność, ale równie skuteczne (a czasem nawet bardziej) są naturalne środki wspierające pracęukładu odpornościowego.

Kiszonki na odporność

Warto włączyć do diety imbir, miód, czarny bez, jagodę kamczacką, dziką różę czy rokitnik, które są źródłem witaminy C, a także antyoksydantów. Świetnie sprawdzają się także kiszonki, kiszone warzywa czy owoce, które wzmacniająmikroflorę jelitową.Kiszona kapusta, marchew, ale też gruszki czy buraki to świetny sposób na wzmocnienie odporności. Na szczególną uwagę zasługuje zakwas z buraka, który rewelacyjnie działa na organizm.

Czym jest zakwas z buraka?

Zakwas z buraka powstaje w procesie kiszenia buraków. Można go samodzielnie przygotować w domu, zalewając buraki solanką, dodając do nich czosnek i liście laurowe. Po szczelnym zakręceniu słoika rozpoczyna się proces fermentacji, w wyniku którego wydzielają się bakterie kwasu mlekowego. Taki zakwas warto pić każdego dnia na czczo, by wzmocnić odporność.

Jakie właściwości ma zakwas z buraka?

Zakwas z buraka wspomaga pracę układu immunologicznego, dzięki czemu może skracać czas infekcji lub im zapobiegać. Zwalcza stany zapalne w organizmie, oczyszcza organizm, wspiera jelita. Zakwas z burakapoprawia również krew, może wzmocnić organizm po chorobie, dlatego zaleca się go osobom, które przez dłuższy czas przyjmowały antybiotyki.

Korzystne działanie zakwasu z buraka dotyczy również skóry. Regularne picie zakwasu pomaga poprawić jej kondycję, oczyścić ją i zaleczyć stany zapalne oraz trądzik.

Jak pić zakwas z buraka?

Zakwas z buraka można podawać nawet małym dzieciom od 1. roku życia. Na początku najlepiej zacząć od 1 łyżeczki i stopniowo zwiększać ilość zakwasu. Dzieci najczęściej chętnie go piją, ponieważ ma przyjemny smak i nie jest tak mdły jak sok z buraka. Przedszkolaki mogą już pić kieliszek zakwasu z buraka dziennie, a osoby dorosłe nawet szklankę.

Najlepiej jest sięgać po zakwas z buraka na czczo. Zaleca się picie go każdego dnia, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, by wzmocnić organizm i zmniejszyć ryzyko infekcji.

