Przerażające odkrycie! Naukowcy zobaczyli to u osób, które zmarły na COVID-19

COVID-19 to choroba, która atakuje układ nerwowy. Nawet łagodny przebieg choroby może spowodować u pacjentów zaburzenia pamięci, mgłę mózgową, bezsenność, stany lękowe i depresję. Skany mózgu pacjentów, którzy zmarli z powodu COVID-19 ujawniły niepokojące oznaki zaburzeń i upośledzeń neurologicznych. Postcovidowa inwazja centralnego układu nerwowego, może zdaniem naukowców, dotyczyć może nawet 70 proc. pacjentów.

„To, co ujrzeli naukowcy, otwiera mnóstwo pytań, ważnych nie tylko dla zrozumienia choroby, ale także dla przygotowania społeczeństwa na możliwe konsekwencje pandemii” – komentowała neuropatolog Marianna Bugiani z Amsterdam University Medical Centers.

Przebieg badania

Naukowcy przebadali próbki mózgów zmarłych w wieku od 20 do ok. 85 lat. 21 pochodziło od osób, które miały ciężki COVID-19, jedna od osoby bezobjawowej, 22 od ludzi, którzy nie byli zakażeni koronawirusem. Wyniki porównano następnie z analizą tkanki mózgowej osób, które nie były zakażone koronawirusem, chorych na Alzheimera i grupy niezakażonych osób, które przebywały na OIOM-ie lub wymagały podłączenia do respiratora. Naukowcy przeanalizowali także tkankę mózgową 20 niezainfekowanych osób.

Przerażające wyniki badań

Naukowcy stwierdzi, że ciężki COVID-19 jest powiązany ze zmianami w mózgu, które odzwierciedlają te obserwowane w starszym wieku. Tłumaczą, że mózgi zakażonych osób, przypominały mózgi osób starszych.

„Obraz ciężkiego covidu jest przerażający. To jest jak starość w ludzkim mózgu” – napisano w Sciencealert.

Osoby, które przeszły covid powinny się przebadać

Naukowcy wskazują, że osoby, które przeszły COVID-19, powinny przejść badania neurologiczne. Stwierdzili, że nawet łagodna infekcja może powodować zmiany w mózgu, w tym uszkodzenie regionów odpowiedzialnych za węch i smak.

„Jeśli sama obecność wirusa wystarczy do wywołania stanu zapalnego w mózgu, możliwe jest, że każda zarażona osoba jest narażona na pogorszenie kondycji tego narządu” – napisano w Sciencealert.

Czytaj też:

Long-Covid istnieje. Wirusolog: Objawy mogą się utrzymywać do 2 lat od zakażeniaCzytaj też:

Naukowcy już wiedzą, dlaczego wirusy atakują zimą. Wyjaśnienie jest zaskakujące