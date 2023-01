Masz ten objaw 15 minut po posiłku? Może oznaczać, że trzustka jest na wykończeniu

Lekarze napominają, żeby nie bagatelizować objawów ze strony układu pokarmowego, bo często są związane z chorobami trzustki. Nie zawsze są charakterystyczne i trudno je rozpoznać dlatego pacjenci trafiają do specjalisty zbyt późno. Kiedy trzustka jest już „na wykończeniu”, nie ma już skutecznej terapii. Co roku w Polsce diagnozowanych jest kilka tysięcy przypadków nowotworów trzustki.

Pierwsze objawy chorej trzustki

Choroby trzustki sygnalizują problemy z metabolizmem. Do niepokojących objawów należą: przeszywający, piekący i uciskający ból po prawej stronie brzucha, który często promieniuje aż do pleców i nasila się 15-30 minut po posiłku. Towarzyszące objawy to:

gazy,

wymioty,

biegunki,

nudności,

bóle brzucha podczas wypróżniania.

Inne objawy chorej trzustki

Chorobom trzustki towarzyszą często zmiany skórne, dla których charakterystyczny jest uporczywy świąd. Jeśli trwa on dłużej niż dwa miesiące, może być pierwszym objawem raka. Niepokojące objawy to:

sinica marmurkowata,

żółtaczka,

rumień wędrujący,

plamista wysypka.

Czego „nie lubi” trzustka?

Wiele osób zastanawia się, czy chorobom trzustki można zapobiec. Lekarze wskazują, jak zadbać o profilaktykę. Sposób jest prosty: przede wszystkim należy zwracać uwagę na to, co jemy. Z diety należy wyeliminować tłuste, smażone potrawy i zastąpić je gotowanym lub pieczonym chudym mięsem. Nie powinno się też spożywać wyrobów mięsnych, zawierających konserwanty, sztuczne aromaty czy polepszacze smaku. Należy również uważać na surowe warzywa. Jeżeli po ich spożyciu pojawiają się nudności czy bóle brzucha, lepiej zastąpić je np. warzywami gotowanymi na parze. Warto też pamiętać, by zadbać o utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Ogranicz cukier

Trzustka nie lubi nadmiernych ilości cukru. Trzeba pamiętać, że cukier znajdziemy nie tylko w słodyczach, ale i w takich produktach jak pieczywo, ketchup czy majonez. Dlatego nie należy ich jeść zbyt dużo.



Zrezygnuj z alkoholu

Spożycie alkoholu jest częstą przyczyną zapalenia trzustki. Szacuje się, że używka ta jest przyczyną rozwoju od 40 do 60 proc. przypadków ostrego i ponad 80 proc. przewlekłego zapalenia trzustki. W obu chorobach u pacjentów występuje silny ból brzucha, któremu towarzyszą nudności, wymioty oraz gorączka. Wymaga to natychmiastowej konsultacji z lekarzem.

