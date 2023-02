Pobranie krwi z palca – jak zrobić to prawidłowo i bezboleśnie?

Sprawdzanie poziomu glukozy we krwi za pomocą np. testów paskowych może być bardzo nieprzyjemne. Jeżeli będziemy nieprawidłowo nakłuwać opuszkę palca, to szybko zaczniemy odczuwać ból, który utrudni pobieranie krwi do kolejnych badań. Rozwiązaniem problemu może być nowoczesne urządzenie, które na bieżąco sprawdza poziom glukozy we krwi i informuje o jego spadku lub nagłym wzroście. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na jego zakup, dlatego warto nauczyć się prawidłowo pobierać krew, co zabezpieczy przed nieprzyjemnymi dolegliwościami.

Jak wykonywać domowe testy z krwi?

Niektóre schorzenia, np. cukrzyca, mogą wymagać systematycznego wykonywania testów z kropli krwi. Jest ona pobierana z opuszki palca (nakłucie wykonujemy na wysokości paznokcia) w celu zbadania np. poziomu glukozy we krwi. Diabetycy, którzy nie korzystają z monitorów poziomu cukru we krwi, muszą wykonywać testy tradycyjnym glukometrem, nawet kilka razy na dobę.

Niegdyś podczas pobierania krwi z opuszki palca, stosowano metalowe lancety jednorazowego użytku, których ostrą końcówką, nakłuwano palec. Obecnie w sprzedaży są wygodne w użytku nakłuwacze, dzięki którym pobranie krwi jest nie tylko znacznie łatwiejsze, ale także mniej bolesne. Zaliczamy do nich urządzenia wielorazowego użytku oraz urządzenia, z których korzystamy tylko raz.

Nakłuwacze wielorazowego użytku przypominają swoim wyglądem długopis – wystarczy nacisnąć przycisk, aby wykonać nakłucie. Tego typu urządzenia są wyposażone w wymienne końcówki, dzięki którym można w higieniczny i bezpieczny sposób pobierać krew.

Nakłuwacze i nowoczesne lancety jednorazowego użytku są wyposażone w blokadę, dzięki której nie pobierzemy krwi więcej niż jeden raz, co zapobiega niebezpiecznym zakażeniom. Każdy chory powinien korzystać z własnego nakłuwacza lub lancetu do nakłuwania!

Jak prawidłowo pobrać krew z opuszki palca?

Pobieranie krwi do badania domowym zestawem do różnego rodzaju testów laboratoryjnych wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed przystąpieniem do pobierania krwi trzeba dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, a także zdezynfekować końcówkę lancetu lub nakłuwacza i palec w miejscu nakłucia. Jeżeli pobieramy krew kilka razy z jednego palca, to lepiej stosować środki dezynfekujące, które nie powodują szczypania – możemy bez problemu kupić je w każdej aptece.

Palec nakłuwamy po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi nakłuwacza, a także testu z krwi. Czasami może być konieczne pobranie do badania drugiej kropli krwi – pierwszą kroplę krwi wycieramy, a następnie naciskamy delikatnie palec w okolicy nakłucia, aby pobrać kolejną kroplę. Jeżeli krew nie chce wypłynąć po nakłuciu palca, to przed wykonaniem nakłucia powinniśmy przez chwilę pocierać miejsce pobrania w celu rozgrzania skóry i pobudzenia krążenia. Pobieranie krwi jest mniej bolesne, jeżeli korzystamy z nowoczesnych nakłuwaczy, dzięki którym możemy regulować siłę i głębokość wykonania nakłucia.

