Przełom w zachorowaniach na COVID-19. Koronawirus w odwrocie?

„Dziś pierwszy dzień spadku zakażeń w tej fali covidowej w stosunku do poprzedniego tygodnia – o 7%. Nie musi to oznaczać, że teraz codziennie będziemy notować spadki, ale z pewnością jesteśmy w szczycie sezonu infekcji COVID-19. Udział wariantu kraken sięgnął ponad 51%” – napisał na Twitterze minister Adam Niedzielski.

Dzienny raport rządowy mówi o 3364 nowych zakażeniach i 8 zgonach – w trzech przypadkach COVID był wyłączną przyczyną śmierci. Wczoraj (16 marca) było 3661 zakażeń i 29 zgonów. Od 9 marca wirusa potwierdzono u przeszło 25 tys. Polaków. Każdego dnia wykonywanych jest ok. 10 tys. testów.

Kiedy piąta dawka szczepionki przeciwko COVID-19?

MZ jeszcze nie podjęło decyzji w sprawie piątej dawki szczepionki dla osób starszych i z obniżoną odpornością – taka stosowana jest we Włoszech. Do września ubiegłego roku w Polsce dawką zaszczepiło się 1,8 mln osób.

Wczoraj Jarosław Rybarczyk w Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia poinformował nas, że realizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce oparta jest o zalecenia i rekomendacje Europejskiej Agencji Leków oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

„Instytucje te nie wydały jeszcze zalecenia do przyjęcia kolejnej dawki szczepionki adaptowanej do wersji OMICRON przez osoby cierpiące na choroby przewlekłe, osoby powyżej 65. roku życia oraz kobiety w ciąży. W przypadku wydania takiej rekomendacji, podejmiemy działania umożliwiające przejęcie kolejnej dawki szczepionki” – przekazał „Wprost” J. Rybarczyk.

Czym jest kraken?

O tym, że mutacja kraken odpowiada za obecną falę covidową, szef resortu zdrowia mówił kilka tygodni temu. Kraken to subwariant XBB.1.5 omikronu. Obecny jest w Polsce od stycznia tego roku. Ma dodatkową mutację, dlatego przenosi się szybciej niż poprzednie warianty SARS-CoV-2. Zdaniem niektórych specjalistów, jest to najtrudniejsza do okiełznania mutacja wirusa, ponieważ umie ominąć odporność immunologiczną nabytą przez ludzi w wyniku szczepienia.

Choroba wywołana krakenem przebiega jak łagodna grypa, przeziębienie lub infekcja górnych dróg oddechowych. Nadal jednym z objawów pozostają zaburzenia smaku (rzadziej węchu).

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 6 469 381 Polaków. Zmarło 119 109.

