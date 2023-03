Przeszedłeś long COVID? Najnowsze badanie wskazuje, co ci zagraża

Trzy lata po wybuchu pandemii, kiedy uważa się, że wpływ COVID-19 na nasze zdrowie nie jest już tak istotny, badania rzucają nowe światło na długotrwałe reperkusje zakażenia koronawirusem. Dane dotyczą chorych, którzy przeszli tzw. long COVID (długi COVID). Okazuje się, że osoby, które zaraziły się koronawirusem w przeszłości i rozwinął się u nich długi COVID, są narażone na zwiększone ryzyko problemów z sercem i płucami oraz dwukrotnie większe ryzyko śmierci.

Long covid ma trwały wpływ na stan zdrowia

Badanie wykazało, że long COVID ma trwały wpływ na stan zdrowia i jakość życia. Opierało się ono na porównaniu dokumentacji medycznej ponad 11,6 miliona osób, które przeszły long COVID w ciągu ostatnich trzech lat i 5,6 miliona osób, które w tym samym okresie nie były chore. Wykazano, że osoby, u których zdiagnozowano długi COVID, były ponad 2-krotnie bardziej narażone na wystąpienie zdarzeń sercowo-naczyniowych i 3,64 razy bardziej narażone na zatorowość płucną. Okazało się, że osoby, które przeszły long COVID mają dwukrotnie wyższy wskaźnik śmiertelności w porównaniu z osobami, które nie przechodziły choroby. Z grupy osób, które przeszły long covid zmarło w tym samym czasie 2,8 proc., w grupie osób, które nie przeszły – 1,2 proc. osób.

„Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, że stan zdrowie osób, które przeszły long COVID powinno się kontrolować i traktować poważnie. Zaniepokojenie budzi zwłaszcza znacznie podwyższone ryzyko śmierci u osób, które przeszły long COVID” – wskazuje dr Andrea DeVries, wiceprezes ds. Badań nad usługami zdrowotnymi w Elevance Health i główna autorka badania.

Inne konsekwencje long COVID

O long COVID mówi się, gdy skutki choroby utrzymują się przez 12 tygodni lub dłużej. Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics), jedna na pięć osób ma objawy koronawirusa trwające do pięciu tygodni, a co dziesiąty pacjent zmaga się z powikłaniami, które utrzymują się znacznie dłużej. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów należą:

bóle głowy,

problemy z oddychaniem,

problemy jelitowe,

zmęczenie,

bóle mięśni,

problemy z pamięcią (tzw. mgła mózgowa),

utrata węchu i smaku,

wypadanie włosów,

wysypki skórne,

depresja.



