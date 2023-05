ZUS odda część składek zdrowotnych za 2022 rok. Chcesz odzyskać pieniądze, złóż wniosek

Ustalona składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek płaconych przez przedsiębiorcę przez cały rok. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika, że zapłaciłeś więcej, niż powinieneś – możesz odzyskać nadpłacone środki. Należne pieniądze zostaną zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednak tylko, gdy złoży się odpowiedni wniosek w konkretnym terminie. W innym przypadku – nadpłata zostanie doliczona do bieżących lub przyszłych składek.

Komu przysługuje nadpłata składki ZUS?

Prowadzący działalność gospodarczą mają czas na rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja. Muszą to zrobić przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali się: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, liniowo, na zasadach skali podatkowej. Z uwagi na nowe przepisy, część osób może ubiegać się o zwrot nadpłaty składki ZUS.

„Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia” – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do kiedy złożyć wniosek do ZUS o zwrot nadpłaty?

Ostatni dzień na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne to 1 czerwca 2023 roku. Powinni złożyć go ci, którzy stwierdzili po rozliczeniu, że opłacili składki w zawyżonej wysokości. Nadpłata zostanie zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od dnia, w którym:



uzasadniony wniosek wpłynie do ZUS,

ZUS otrzyma imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, a także deklarację rozliczeniową korygującą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej oficjalnej stronie również informację, że jeżeli nadpłata nie zostanie zwrócona w ciągu 30 dni – zapłaci on danemu przedsiębiorcy odsetki, takie jak od zaległości podatkowych.

Wniosek o pieniądze z nadpłaty składek zdrowotnych – jak go złożyć?

Przedsiębiorcy otrzymają zwrot nadpłaconych składek, jeśli wyślą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni dokument – chodzi o wniosek RZS-R w PUE-ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje go samodzielnie na podstawie rozliczenia w DRA/RCA za kwiecień 2023 r. Przedsiębiorca musi więc się tylko zalogować do PUE-ZUS i sprawdzić wniosek, a następnie podpisać go i odesłać. Jeżeli płatnik zgłosił do ZUS więcej niż jeden rachunek bankowy – we wniosku musi wskazać, na który z nich ma zostać zrobiony zwrot. Jeśli zwrot ma zostać przekazany na inny rachunek niż ten wskazany na koncie – płatnik musi przekazać rachunek do ZUS i dopiero wtedy potwierdzić wniosek.

Wniosek o zwrot nadpłaty można złożyć osobiście w formie papierowej w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty lub przez internet (logując się na swój profil na PUE).

Inne ważne terminy składania wniosków do ZUS

Pozostałe terminy istotne dla płatnika składek ZUS w 2023 roku to:



22 maja 2023 roku – jest to ostatni dzień na to, żeby złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2023 wraz z obowiązkowym rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej, a także na opłacenie należnych składek za kwiecień 2023 wraz z dopłatą składki rocznej,

1 sierpnia 2023 roku – to ostateczny termin na zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

