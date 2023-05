Czy za nierozliczenie składki zdrowotnej ZUS będą kary? Możecie się nieźle zdziwić

Ustalona z góry składka zdrowotna może się okazać niższa lub wyższa od sumy wszystkich składek, które przedsiębiorcy płacili przez cały rok. W związku z tym ZUS odda część składek zdrowotnych za 2022 rok. W celu zweryfikowania tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, by złożyć roczne rozliczenie składek zdrowotnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą miały na to czas do 22 maja 2023 roku. Większość pewnie dopilnowała tego terminu i wypełniła ten obowiązek. Co jednak czeka tych, którzy tego nie zrobili?

Nierozliczenie składki zdrowotnej ZUS – czy będą kary?

Termin złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej już minął. Czy w związku z tym ZUS będzie nakładał kary w stosunku do osób, które nie wywiązały się z tego? Można by tak przypuszczać, jednak okazuje się, że nic takiego się nie wydarzy. Nie istnieją sankcje, które byłyby ściśle związane z niezłożeniem takiego rozliczenia lub zrobieniem tego po upływie stosownego terminu.

„Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie jest deklaracją taką jak na przykład DRA lub RCA, w których wykazuje się podstawę oskładkowania i kwotę samej składki. To po pierwsze. Po drugie – wiele wskazuje na to, że ustawodawca nie przewidział sankcji ani za złożenie tego rozliczenia po terminie, ani za niezłożenie go w ogóle. Ja przynajmniej takiego przepisu przewidującego kary za niezłożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie widzę. Jeśli ZUS widzi, to niech go wskaże” – brzmi wypowiedź Przemysława Hinca, doradcy podatkowego i członka zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze, cytowana przez serwis Prawo.pl.

Konsekwencje złożenia rozliczenia składki zdrowotnej po terminie

Ekspert w rozmowie z serwisem Prawo.pl wyjaśnił również, że osoba, która złoży takie rozliczenie do 31 maja, nie poniesie żadnych konsekwencji. Wynika to z faktu, że w przepisach nie funkcjonuje zapis, który nakładałby kary za rozliczenie składki zdrowotnej po terminie.

Jedyną konsekwencją takiego opóźnienia będzie brak możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. „Przedsiębiorca w takim przypadku będzie też mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, bo na to ma czas do 1 czerwca. Z kolei dla tego, kto złoży roczne rozliczenie składki zdrowotnej po 1 czerwca 2023 r., jedynym negatywnym skutkiem będzie brak możliwości złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Ale to nie znaczy wcale, że nadpłacone pieniądze mu przepadną, bo ZUS zobowiązany jest rozliczyć tę nadpłatę do 31 grudnia. W ten sposób przedsiębiorcy będą po prostu dłużej kredytować budżet państwa” – powiedział doradca podatkowy.

Sankcje za niezłożenie rocznego rozliczenia – stanowisko ZUS

Do wszelkich wątpliwości związanych z ewentualnymi karami za opóźnienia w rozliczeniu składki zdrowotnej lub całkowity brak jego złożenia, odniósł się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie może przekazać do ZUS rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może przekazać je do 30-31 maja br., tak aby w przypadku kwoty do zwrotu mógł zatwierdzić wniosek i wysłać go do ZUS do 1 czerwca br. Wobec takich osób ZUS nie będzie wyciągał konsekwencji. Wszystkim nam chodzi o to, aby prowadzący firmy złożyli rozliczenie i mogli działać na rynku, tym bardziej że są to nowe obowiązki, z którymi mają do czynienia płatnicy składek” – wyjaśnił Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS. Zaznaczył również, że złożenie takiego rocznego rozliczenia i wniosku o ewentualną nadpłatę leży przede wszystkim w interesie przedsiębiorcy.

