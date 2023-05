Dość przemocy wobec dzieci. Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” apeluje do marszałek Witek

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi przygotowała projekt ustawy, który dotyczy większej ochrony dzieci przed przemocą. Został on złożony w sejmie 12 maja i wciąż czeka w kolejce na rozpoczęcie prac. Dlatego Fundacja zaapelowała do marszałek Witek o zajęcie się ustawą. Do tej prośby przyłączyły się 23 inne organizacje.

Apel do marszałek Elżbiety Witek w sprawie przemocy wobec dzieci

„Wierzymy, że natychmiastowe uchwalenie zmian prawnych zwiększy bezpieczeństwo dzieci w Polsce i zapewni im odpowiednią ochronę. Apelujemy o pilne podjęcie prac nad projektem, aby krajowe strategie ochrony dzieci mogły jak najszybciej wejść w życie. Jako Fundacja jesteśmy gotowi wspierać proces legislacyjny” – mówi Monika Kamińska, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dlaczego rozpoczęcie prac nad projektem ustawy właśnie teraz ma tak duże znaczenie? Chodzi przede wszystkim o to, by jak najszybciej zapewnić dzieciom ochronę i odpowiednie wsparcie. Poza tym to tak naprawdę ostatni moment, by nadać druk sejmowy ustawie. Jeśli marszałek Witek nie zrobi tego do 1 czerwca, projekt będzie rozpatrywany dopiero po wakacjach i z dużym prawdopodobieństwem zostanie zapomniany, „zginie” w gąszczu innych ważniejszych spraw związanych z choćby z nadchodzącymi wyborami. Dlatego nie należy zwlekać. Przemoc wobec dzieci to problem, którego – jak podkreślają członkowie Fundacji – nie można zbagatelizować czy zamieść pod dywan.

Co zawiera nowy projekt ustawy o ochronie dzieci przed przemocą?

W projekcie ustawy znalazł się między innymi zapis dotyczący analizy poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Zakłada on również wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich, które miałyby być przestrzegane przez wszystkie placówki świadczące różnego rodzaju usługi wobec dzieci, na przykład szkoły, przychodnie medyczne, świetlice, ośrodki kultury itp.

Zaplanowano także wdrożenie krajowych strategii przeciwko przemocy i przestępstwom seksualnym, których ofiarą padają dzieci. Celem wszystkich proponowanych zmian jest nadanie małoletnim większej podmiotowości. Podpis pod petycją o natychmiastowe uchwalenie ustawy można złożyć na stronie internetowej dosc-przemocy-wobec-dzieci.pl.

