Uwaga na fałszywe produkty lecznicze. GIF ostrzega

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, odnosząc się do informacji przekazanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przestrzega pacjentów przed nabywaniem produktów leczniczych bez recepty (poza legalnymi kanałami dystrybucji). WHO odnotowała zwiększoną liczbę przypadków fałszowania preparatów stosowanych w leczeniu jednego z najczęściej występujących schorzeń w populacji.

Fałszywe produkty lecznicze przeciwko cukrzycy typu 2

Mowa tu przede wszystkim o produktach wykorzystywanych w terapii cukrzycy typu drugiego, które mają w swoim składzie analogi glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Związki te naśladują działanie naturalnych hormonów i stymulują wydzielanie insuliny, a co za tym idzie uczestniczą w regulowaniu stężenia glukozy we krwi. Oddziałują również na ośrodek głodu i sytości w mózgu. Odpowiadają za spowolnienie motoryki jelit i opóźniają opróżnianie żołądka. GIF przypomina, że leki zawierające (GLP-1) są dostępne w Polsce wyłącznie na receptę. Można je kupić w aptekach stacjonarnych po okazaniu stosownego zalecenia wystawionego przez lekarza. Ponadto w komunikacie czytamy:

Nabywanie produktów leczniczych z nieuprawnionych źródeł, w szczególności w Internecie, wiąże się z wielkim ryzykiem związanym z ich nieznanym składem. W związku z czym jakość i bezpieczeństwo tych produktów jest wątpliwa. Mogą być one nieskuteczne, a co gorsze, mogą powodować reakcje toksyczne. Produkty te nie są dopuszczone do obrotu ani kontrolowane przez właściwe organy nadzoru rynku farmaceutycznego, ponieważ pochodzą z nielegalnego łańcucha dystrybucji.

Tego typu preparaty bardzo często są produkowane przez osoby bez wykształcenia medycznego lub farmaceutycznego. Istnieje duże ryzyko, że znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, bakterie czy niepożądane związki i substancje o szkodliwym wpływie na organizm człowieka. Dlatego nie należy ich kupować ani tym bardziej stosować. Leczenie cukrzycy powinno odbywać się w ścisłej współpracy z lekarzem specjalistą (diabetologiem), który zleci odpowiednią terapię po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją zdrowotną konkretnego pacjenta. Podejmowanie działań na własną rękę stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również życia danej osoby.

Źródło: GIF