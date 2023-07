Szyja smartfonowa to jedna z największych „bolączek” XXI wieku. Lista objawów jest długa

Zespół szyi smartfonowej to dolegliwości bólowe występujące w odcinku szyjnym kręgosłupa. Ich powstawaniu sprzyja zginanie karku i pochylanie głowy do przodu. Taką pozycję przyjmujemy zwykle, gdy korzystamy z telefonu komórkowego lub tabletu (na przykład podczas pisania wiadomości tekstowych czy przeglądania mediów społecznościowych). Nierzadko wymusza ją również praca przy komputerze ze źle ustawionym monitorem.

Jak objawia się zespół szyi smartfonowej?

Ból to nie jedyny sygnał świadczący o rozwoju zespołu szyi smartfonowej. Niejednokrotnie w przebiegu syndromu pojawiają się również nawracające migreny, a także drętwienie i mrowienie palców u rąk. Stałe przeciążenie i nadmierne napięcie mięśni w okolicach szyi i barków zwiększa również ryzyko wystąpienia innych problemów zdrowotnych, takich jak:

przykurcze w obrębie klatki piersiowej, a co za tym idzie problemy z oddychaniem,

nudności i zawroty głowy,

trudności z utrzymaniem koncentracji,

zaburzenia przepływu krwi w tętnicach szyjnych,

deformacja pleców w odcinku szyjno-piersiowym,

radikulopatia szyjna (ucisk nerwów rdzeniowych na wysokości odcinka szyjnego kręgosłupa),

ograniczenie ruchomości karku,

zaburzenia wzroku, słuchu i/lub równowagi,

„drugi podbródek”.

Zespół szyi smartfonowej jest w stanie wykryć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej już w czasie pierwszej wizyty pacjenta w gabinecie. Nie musi wykonywać w tym celu żadnych specjalistycznych badań. Na ogół wystarczy mu zwykłe obserwacja. Należy pamiętać, że osoba zmagająca się z opisywanym syndromem przyjmuje bardzo charakterystyczną postawę ciała. W ten sposób próbuje zniwelować doświadczone dolegliwości. Unosi obręcz barkową i wysuwa głowę do przodu (niekiedy razem z żuchwą). Garbi się w odcinku piersiowo-szyjnym kręgosłupa.

Warto podkreślić, że szyja smartfonowa dotyka ludzi w każdym wieku. Jest jednak szczególnie niebezpieczna dla dzieci i nastolatków. Ich kręgosłupy są bowiem bardzo plastyczne i łatwo ulegają deformacjom. Praktykowanie złych nawyków podczas korzystania z telefonu komórkowego lub tabletu może więc prowadzić do powstania trwałych zmian w układzie kostnym, których odwrócenie wymagać będzie skomplikowanego leczenia lub nawet interwencji chirurgicznej.

Leczenie zespołu szyi smartfonowej

Terapia w zespole szyi smartfonowej opiera się przede wszystkim na robieniu odpowiednich ćwiczeń pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty. Specjalista dobiera je po zapoznaniu się z sytuacją zdrowotną danej osoby. Niekiedy lekarz pierwszego kontaktu – przed wypisaniem pacjentowi skierowania na rehabilitację – zleca mu wykonanie badań obrazowych (RTG). Dzięki temu można lepiej zlokalizować patologiczne zmiany w kręgosłupie i opracować bardziej adekwatny plan rehabilitacji.

Szyja smartfonowa – przykładowe ćwiczenia

Jedno z najprostszych ćwiczeń, które pomaga zniwelować dolegliwości występujące w przebiegu zespołu szyi smartfonowej polega na pochyleniu głowy i odginaniu jej do tyłu, wykonywaniu skłonów głowy do lewego i prawego barku (naprzemiennie) czy tak zwane „krążenie” barkami (do przodu i do tyłu). Oczywiście to jedynie przykłady ćwiczeń, które można wykonywać w domu. Sprawdzają się one w sytuacji, gdy zespół szyi smartfonowej nie jest jeszcze zaawansowany. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek treningów zawsze warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub z fizjoterapeutą.

Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu szyi smartfonowej?

Przede wszystkim należy zadbać o regularną aktywność fizyczną. Warto ograniczyć ilość czasu spędzonego pozycji siedzącej przy komputerze, smartfonie czy tablecie. Staraj się nie pochylać głowy podczas korzystania z urządzeń elektronicznych (ich ekrany powinny znajdować się na wysokości wzroku). Rób częste przerwy w trakcie pracy i unikaj utrzymywania tej samej pozycji ciała przez dłuższy czas.

