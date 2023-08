Ważny lek przeciwwirusowy wycofany z aptek. Decyzja z natychmiastowym rygorem wykonalności

Chodzi o Aciclovir Jelfa, który jest stosowany m.in. w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki, ale też wirusem odry wietrznej i półpaśca.

Aciclovir Jelfa – szczegóły wycofanego leku

Główny Inspektor Farmaceutyczny podał szczegóły wycofanej serii leku:

Aciclovir Jelfa (Aciclovirum), proszek do sporządzania roztworu do infuzji,

250mg, opakowanie: 5 fiolek proszku,

numer GTIN: 05909990405213,

numer serii: 111121,

data ważności: 30.11.2024,

podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Powodem wycofania jest wada jakościowa produktu, którą stwierdzono podczas badań próbek preparatu leczniczego przez Narodowy Instytut Leków. Okazało się, że w preparacie znajdują się widoczne gołym okiem cząstki nieznanego pochodzenia. Jak podano w komunikacie, z tego powodu nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta.

Dlaczego leki są wycofywane z aptek?

Jak przypomina w swoim komunikacie GIF, organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie wstrzymania, zakazu wprowadzania, wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym lub został sfałszowany. „Do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych” – czytamy w decyzji.

