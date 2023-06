Zaskakujący efekt szczepionki przeciw grypie. Eksperci: To szczepienie powinno być darmowe.

Lekarze mówili o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie. Korzyści ze szczepienia przeciw grypie seniorów, w tym seniorów z chorobami sercowo-naczyniowymi, potwierdzają badania.

Jak szczepienie przeciwko grypie działa na serce i odporność?

Kardiolog prof. Krzysztof J. Filipiak, rektor Uczelni Medycznej Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przypomniał, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – przeciw grypie powinny się co roku szczepić osoby z niewydolnością serca, osoby po zawale serca i po każdej rewaskularyzacji wieńcowej oraz pacjenci z przewlekłym zespołem wieńcowym. Specjalista, powołując się na nowe badania, podkreślił, że podanie tej szczepionki nie tylko chroni przed rozwojem grypy, ale też wydłuża życie osób z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. – Prawdopodobnie ma to związek z tym, iż zakażenie wirusem grypy pobudza odczyn zapalny w naczyniach krwionośnych. Natomiast szczepionka wygasza proces zapalny w blaszce miażdżycowej i stabilizuje ją – powiedział.

Prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaznaczyła, że regularne szczepienie seniorów przeciw grypie może też wzmacniać u nich mechanizmy odporności nieswoistej. Jest to szczególnie po 65 roku życia. – Układ odporności nam się starzeje. Poprzez regularne szczepienia mobilizujemy przy okazji mechanizmy odporności nieswoistej i uzyskujemy efekty w chorobach, u podłoża których leży proces zapalny, jak miażdżyca i choroby sercowo-naczyniowe – tłumaczyła specjalistka.

Bezpłatne preparaty zwiększą zainteresowanie szczepieniem?

W Polsce przeciwko grypie wciąż szczepi się za mało seniorów. W minionym roku było to 11 procent, co i tak uznano za sukces (w poprzednich latach to zaledwie po kilka procent). Dla porównania w Wielkiej Brytanii to aż 75 proc. osób powyżej 65 roku życia. Dr Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia, ocenił, że ważne byłoby też zwiększenie dostępności szczepień dla dorosłych osób, zwłaszcza z grup ryzyka, poprzez ich pełne finansowanie. Obecnie w Polsce dostęp do bezpłatnych szczepień przeciw grypie mają jedynie seniorzy w wieku 75 lat i starsi oraz kobiety w ciąży.

Czytaj też:

Rośnie liczba przypadków boreliozy. Są nowe daneCzytaj też:

W weekend znowu boli cię głowa? Psychiatra: To może być „choroba wypoczynkowa”