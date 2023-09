Koniec z kolejkami na rehabilitację? Będą limity dni zabiegowych

Rehabilitacja lecznicza to wiele różnego rodzaju działań, których nadrzędnym celem jest przywrócenie pacjentowi sprawności utraconej w wyniku urazu lub choroby, a co za tym idzie poprawa jakości jego życia na wielu różnych poziomach codziennego funkcjonowania (rodzinnym, społecznym etc.). Zasady udzielania tego typu usług szczegółowo określa między innymi rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na zmianę niektórych zapisów tego aktu prawnego. Co to oznacza dla pacjentów? Jakie modyfikacje wprowadzono?

Czas trwania rehabilitacji ściśle określony, ale są wyjątki

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w projekcie jest ścisłe określenie czasu trwania rehabilitacji. Nie będzie on mógł przekroczyć 40 dni zabiegowych w danym roku kalendarzowym. Limit ten nie dotyczy świadczeń udzielanych pacjentom po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby. Mowa tu o schorzeniach: neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, internistycznych, pediatrycznych oraz onkologicznych. W przypadku tej grupy świadczeniobiorców terminy oraz czas trwania działań terapeutycznych będą ustalane indywidualnie. Zabiegi realizowane w kriokomorze (krioterapia) nie mogą trwać dłużej niż 40 godzin w ciągu roku. Dodatkowo zniesiono limit pięciu zabiegów dziennie dla dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które nie ukończyły 18 roku życia.

Łatwiejsza interpretacja przepisów z zakresu rehabilitacji leczniczej

Zmiany obejmą również kilkanaście innych kwestii. W zapisach ustawy dodano parę nowych definicji i doprecyzowano, którzy członkowie personelu medycznego mogą udzielać świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej i kto może z nich korzystać. Dookreślono również warunki ich realizacji oraz obszary zabezpieczania. Ujednolicono nazewnictwo stosowane w rozporządzeniu, a także niektóre wymogi przy wystawianiu skierowań na fizjoterapię domową i ambulatoryjną. Dodatkowo zaktualizowano listę podmiotów uprawnionych do wystawiania skierowań. Treść rozporządzenia została dostosowana do innych obowiązujących regulacji. To jednak jeszcze nie wszystkie modyfikacje zaproponowane przez resort zdrowia.

Wprowadzenie ujednoliconego systemu kwalifikacji stanu zdrowia pacjenta

Nowy projekt rozporządzenia zakłada też wdrożenie oceny stanu klinicznego lub funkcjonowania pacjenta przed i po rehabilitacji. Punktem odniesienia będzie Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) WHO. Jej stosowanie pozwoli lekarzowi na rzetelną weryfikację zasadności decyzji o skierowaniu na fizjoterapię. Jednocześnie umożliwi lepsze dostosowanie form oraz metod rehabilitacji do potrzeb konkretnej osoby oraz ocenę skuteczności podjętych działań po ich zakończeniu. W tym celu konieczne będzie określenie celów terapeutycznych. Ten obowiązek, w świetle zapisów projektu ustawy, spoczywa na świadczeniodawcy. Pacjenci wymagający rehabilitacji neurologicznej będą przyjmowani na rehabilitację bezpośrednio po wypisie ze szpitala lub w ciągu 14 dni od tego zdarzenia.

