Kolejne wyroby medyczne objęte refundacją. Co może się zmienić od 2024 roku?

Niedawno informowaliśmy o nowych zasadach wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Od 1 października 2023 roku tego typu dokumenty są wydawane niemal wyłącznie w formie elektronicznej. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy specjalista nie ma dostępu do systemów teleinformatycznych. Forma papierowa jest dopuszczalna również w przypadku braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Rozszerzony katalog wyrobów medycznych

Pacjenci korzystający z wyrobów medycznych muszą jednak przygotować się na kolejne zmiany. Od 1 stycznia 2024 roku w wykazie znajdą się aparaty do pomiaru INR/PT (krzepliwości krwi) przeznaczone dla trzech grup pacjentów:

osób przed ukończeniem 18 roku życia, które przyjmują leki przeciwkrzepliwe i wymagają regularnej kontroli,

osób ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, z migotaniem przedsionków, ze zwężeniem (stenozą) zastawki mitralnej w stopniu co najmniej umiarkowanym (do ciężkiego),

osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzenie aparatów do spisu wyrobów medycznych ma służyć poprawie postrzegania farmakoterapii i ułatwić proces monitorowania leczenia lub wdrażania zmian w dawkowaniu leków (w uzasadnionych medycznie przypadkach). To jednak niejedyne produkty i sprzęty, które zostaną wpisane na listę. Obejmie ona również:

wyroby stworzone z myślą o kobietach po mastektomii (usunięciu piersi) – chodzi o biustonosze i gorsety pooperacyjne, a także rękawy profilaktyczne kompresyjne (uciskowe) okrągłodziane,

wyroby kompresyjne okrągłodziane – dla pacjentów z niewydolnością żylną (wykorzystywane w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych),

plastry mocujące do filtrów HIME – stosowane między innymi u pacjentów oddychających za pomocą respiratora (wprowadzenie refundacji),

wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp – dodanie ich do wykazu jest elementem profilaktyki pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia stóp u chorych z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.

Pacjenci wydadzą mniej na niektóre wyroby medyczne

Zapłacimy mniej za wyroby chłonne, na przykład pieluchomajtki, majtki chłonne, wkładki urologiczne czy podkłady higieniczne. Udział pacjenta w limicie refundacji został zmniejszony z 30 do 20 procent (w przypadku produktów dla osób dorosłych) i do 10 procent (jeśli chodzi o wyroby dla dzieci). Obniżono również koszt cewników hydrofilowych dla dorosłych (udział pacjenta zmniejszono do 10 procent). Projekt nowelizacji rozporządzenia zawiera też informacje ważne dla:

pacjentów z bardzo wysokimi wadami wzroku (powyżej 10 dioptrii) – podniesiony zostanie limit finansowania (czyli wysokość kwoty, do której dany wyrób medyczny jest refundowany),

pacjentów z hiperinsulinizmem (stan podwyższonego poziomu insuliny we krwi) i glikogenozą (zaburzenia metabolizmu wielocukrów) – chorych obejmie refundacja systemów monitorowania glikemii,

kobiet z cukrzycą w ciąży lub połogu – pacjentki będą mogły ubiegać się o dofinansowanie systemów monitorowania glikemii (FGM),

pacjentów korzystających z osprzętu do pomp insulinowych – zmiany wprowadzone w refundacji tych wyrobów uwzględnią nowe rozwiązania, które pojawiły się na rynku i zalecane okresy użytkowania osprzętu,

pacjentów, którzy noszą protezy, ortezy lub obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie – limity refundacyjne tych wyrobów dostosowano do ich aktualnych cen rynkowych oraz wysokości dofinansowania, jakie można uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo zwiększono limity finansowania na protezy piersi i peruki. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od budowy protezy. Odrębne limity wprowadzono także dla białych lasek (w tym przypadku głównym kryterium podziału jest zastosowanie oraz funkcja danego narzędzia).

Możliwość wysyłki wyrobów medycznych

Niektóre zlecenia na wyroby medyczne będą mogły być realizowane drogą wysyłkową. Dotyczy to między innymi podkolanówek uciskowych, niektórych elementów osprzętu pomp insulinowych, sensorów do systemów monitorowania glikemii, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, białych lasek, wymienników ciepła i wilgoci HIME czy jednorazowych cewników do odsysania górnych dróg oddechowych. Katalog wyrobów medycznych podlegających wysyłce został – jak podkreśla resort zdrowia – „skonsultowany ze środowiskiem ekspertów i konsultantów krajowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i stopień konieczności dopasowania wyrobów medycznych”.

Lifting wykazu wyrobów medycznych

W wykazie wprowadzono również pewne zmiany techniczne, by stał się on bardziej przejrzysty i czytelny. W spisie zastosowano specjalne kody i skróty zamiast liczb porządkowych. Dodatkowym ułatwieniem są oznaczenia wskazujące, które zlecenia na wyroby medyczne mogą być realizowane drogą wysyłkową.

Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że nie wszystkie dokumenty będą wystawiane według zasad określonych w projekcie nowelizacji zarządzenia. Chodzi przede wszystkim o zlecenia częściowo zrealizowane lub potwierdzone w 2023 roku.

Czytaj też:

Czym różni się suplement od leku? Podpowiadamy, jak nie dać się nabraćCzytaj też:

Domowe sposoby na ból ucha – bez lekarstw i naturalnie