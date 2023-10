Czy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta? Warto to wiedzieć

Skierowanie do szpitala dostają osoby, w przypadku których cel leczenia nie może być zrealizowany w żaden inny sposób. Wizyta w szpitalu może wynikać z konieczności leczenia lub podjęcia niezbędnych badań. Dostając skierowanie do szpitala, pacjent może niepokoić się jednak, czy dana placówka go przyjmie. Czy może się tak zdarzyć?

Czy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta?

O tym, czy pacjent zostanie przyjęty do szpitala, decyduje lekarz. Robi to na podstawie oceny stanu pacjenta – tego, czy wymaga on natychmiastowego przyjęcia, czy planowego. Jeżeli jest to przyjęcie planowe – lekarz ustala termin tego, kiedy osoba chora powinna zostać przyjęta w szpitalu.

Choć skierowanie do szpitala, które otrzymuje pacjent, sprawia, że placówka ma obowiązek, by go przyjąć, to zdarzają się od tego wyjątki. Oznacza to więc, że szpital może odmówić hospitalizacji. Odmowa musi być jednak potwierdzona na piśmie – lekarz wystawia wtedy kartę odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala.

Kiedy szpital może nie przyjąć pacjenta?

Szpital może odmówić przyjęcia pacjenta z kilku powodów. Jednym z nich jest sytuacja, gdy placówka nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy. Jeżeli jednak hospitalizacja jest konieczna, ale szpital nie posiada specjalistycznego oddziału lub wolnych miejsc – wskazuje on wtedy pacjentowi inną placówkę, w której uzyska pomoc. Przyczyną odmowy może być również ocena lekarza, że dana osoba nie wymaga przyjęcia do szpitala – dzieje się tak, gdy gdy do szpitala zgłasza się osoba, której stan nie zagraża jej życiu lub zdrowiu oraz nie wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji medycznej. Wtedy zostaje wystawiona pisemna karta odmowy.

Szpital może odmówić również przyjęcia pacjenta, gdy:



świadczenie nie jest związane ze stanem nagłym,

pacjent nie wpisał się wcześniej na listę oczekujących (w przypadku zabiegów planowanych),

pacjent nie posiada ważnego skierowania.

Kiedy szpital ma obowiązek udzielenia pomocy pacjentowi?

Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Od tej zasady nie są przewidziane żadne wyjątki. Taka sama reguła działa w kwestii tego, czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta.

Pojawia się również pytanie, czy SOR może odmówić przyjęcia pacjenta. Jak podaje NFZ, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie w izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach). „Przez stan nagłego zagrożenia zdrowotnego należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia” – brzmi komunikat na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co powinna zawierać karta odmowy przyjęcia do szpitala?

Karta odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala powinna zawierać kilka ważnych elementów. Jest to:



data,

pieczątka placówki,

adres placówki i telefon,

imię, nazwisko i podpis osoby, która odmawia przyjęcia do szpitala,

powód odmowy przyjęcia do szpitala.

Karta odmowy przyjęcia do szpitala powinna zostać od razu wręczona pacjentowi (większość szpitali wystawia ją już też w formie elektronicznej). Jeżeli odmowa przyjęcia do szpitala w odczuciu pacjenta była nieuzasadniona – może złożyć on wtedy skargę do dyrektora szpitala, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

