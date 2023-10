Czy do psychiatry trzeba mieć skierowanie? To jeden z wyjątków

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już niedługo zaburzenia psychiczne będą największym problemem zdrowotnym społeczeństw. Niezbędna jest wtedy pomoc specjalisty – lekarza psychiatry. Osoby, które są objęte ubezpieczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą bezpłatnie korzystać z pomocy różnych specjalistów. Do wielu z nich pacjent musi jednak wcześniej otrzymać specjalne skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czy takie same zasady obowiązują także w przypadku opieki psychiatrycznej?

Czy potrzebne jest skierowanie do psychiatry?

Z uwagi na to, że aby dostać się do większości specjalistów, konieczne jest posiadanie skierowania, wiele osób zastanawia się, czy do lekarza psychiatry również trzeba je mieć. Refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia wizyta u psychiatry nie wymaga skierowania. Pacjent nie musi więc zgłaszać się wcześniej po ten dokument do lekarza rodzinnego, może od razu umówić się na wizytę u tego konkretnego specjalisty.

Bez skierowania pacjent może udać się:



do lekarza psychiatry w trybie ambulatoryjnym, w tym także do jednego z centrów zdrowia psychicznego;

w celu leczenia uzależnienia, jeśli pacjent zgłasza się do psychiatry z powodu uzależnienia lub współuzależnienia;

do szpitala psychiatrycznego oraz na oddział psychiatryczny, w ramach centrum zdrowia psychicznego, w trybie nagłym – po decyzji lekarza, który dyżuruje na izbie przyjęć.

Skierowanie do psychiatry – kiedy jest potrzebne?

Pacjent musi jednak posiadać skierowanie w przypadku:



Wizyty u psychologa (wyjątkiem jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii). Jeszcze do niedawna skierowanie do psychologa nie było potrzebne, a rząd zapowiadał wprowadzenie tej zmiany na stałe, jednak nie doszło to do skutku.

Wizyty u psychoterapeuty w trybie ambulatoryjnym – w poradni zdrowia psychicznego lub w poradni psychologicznej.

Przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, poza stanami nagłymi (takie skierowanie jest wtedy ważne 14 dni).

Skierowanie do psychologa i psychoterapeuty może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w placówce, która zawarła taką umowę. Z kolei skierowanie do szpitala psychiatrycznego może wystawić każdy lekarz (dotyczy to także indywidualnej praktyki lekarskiej).

Kiedy zgłosić się do psychiatry?

Długotrwały stres, konflikty w pracy lub problemy w relacjach z najbliższymi mogą przełożyć się na nasz obniżony nastój, smutek czy płaczliwość. Do psychiatry pacjent powinien zgłosić się w sytuacji, gdy codzienne dolegliwości związane ze złym samopoczuciem utrudniają normalne funkcjonowanie. Jeżeli pacjent odczuwa brak sił do życia, niepokój czy permanentny lęk, ma problemy ze snem lub koncentracją – jest to sygnał, że należy umówić się na wizytę do psychiatry. Absolutną koniecznością jest konsultacja z psychiatrą, gdy u danej osoby pojawią się myśli samobójcze.

Objawy, z którymi warto udać się do psychiatry to także:



niezdolność do odczuwania przyjemności,

ciągłe zmęczenie oraz brak energii,

ataki paniki,

nagłe zmiany nastroju,

ciągłe poczucie winy,

brak motywacji do działania,

unikanie kontaktów z innymi ludźmi.

Psychiatra jest jedynym specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego, który ma możliwość przepisania leków pacjentowi, a także wystawienia zwolnienia lekarskiego.

