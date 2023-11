Przegrzewanie mieszkania może prowadzić do problemów zdrowotnych. Zobacz, czym grozi

Przegrzanie pomieszczeń może powodować ból głowy. W chłodne dni włączamy kaloryfery, by zapewnić sobie komfort termiczny. Ważne jest jednak to, by nie przesadzić. Zbyt wysoka temperatura w najbliższym otoczeniu skutkuje nie tylko bólem głowy. Zobacz, do czego może doprowadzić.

Skutki zdrowotne przegrzewania pomieszczeń

Człowiek przebywający w zbyt mocno rozgrzanym pomieszczeniu staje się nerwowy i rozdrażniony, a niekiedy również senny. Trudniej mu skupić uwagę na wykonywanych czynnościach. Suche powietrze wpływa też negatywnie na drogi oddechowe. Przesusza błonę śluzową nosa i gardła, co skutkuje pojawieniem się chrypki kaszlu oraz uczucia zatkanego nosa, a także powoduje ogólny dyskomfort. Co więcej, wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii. wirusów oraz zarodników grzybów i obniża odporność organizmu. W rezultacie stajemy się bardziej podatni na choroby między innymi zapalenie zatok.

Suche powietrze zaburza też funkcjonowanie narządu wzroku. Uszkadza film łzowy, przez co nie może on pełnić swojej funkcji (nawilżać oczu). Długotrwałe przebywanie w przegrzanych pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu suchego oka. Towarzyszą mu objawy, takie jak: uczucie piasku pod powiekami, zaczerwienienie, ból oraz pieczenie oczu. Dochodzi do pogorszenia jakości widzenia, co nierzadko skutkuje problemami w codziennym funkcjonowaniu i staje się źródłem dużego dyskomfortu.

Jaka temperatura w pomieszczeniu jest najlepsza?

Aby zmniejszyć ryzyko opisanych problemów zdrowotnych, wystarczy obniżyć temperaturę w domu lub mieszkaniu. Wartość tego parametru powinna się mieścić, zdaniem specjalistów, w przedziale 18-22 stopni Celsjusza. Wtedy jest optymalna. Główny inspektorat farmaceutyczny zaleca, by nie przekraczać górnej granicy tego limitu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać organizm człowieka lepiej funkcjonuje w nieco niższych temperaturach. Oczywiście nie należy też przesadzać w „drugą stronę”. Warto też zauważyć, że utrzymywanie niższych temperatur w pomieszczeniach pozwala odciążyć domowy budżet i zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Czytaj też:

Niebieskie światło ekranu szkodzi nie tylko oczom. Może wywołać raka i inne groźne chorobyCzytaj też:

Jakie choroby widać w oczach? Lista schorzeń zaskakuje