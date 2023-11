Niebieskie światło ekranu szkodzi nie tylko oczom. Może wywołać raka i inne groźne choroby

Statystyczny Polak przed różnego rodzaju ekranami (tabletami, komputerami, telefonami i telewizorami) spędza około 9 godzin dziennie – tak wynika z raportu przygotowanego przez Electronics Hub. To o wiele za dużo. Oczywiście, trudno całkowicie uniknąć kontaktu z urządzeniami elektronicznymi, ale trzeba maksymalnie ograniczyć ekspozycję na światło niebieskie.

Światło w kolorze blue – czy jest szkodliwe?

HEV, czyli światło niebieskie, to naturalna część światła słonecznego. W niewielkich ilościach nie stanowi zagrożenia dla organizmu, wręcz przeciwnie. Jest niezbędne do prawidłowego regulowania cyklu dobowego. Jego niewielka ilość nawet poprawia koncentrację i samopoczucie. Jednak bardzo długi i częsty kontakt z urządzeniami emitującymi sztuczne światło wpływa negatywnie na zdrowie. Do tej pory uważano, że głównie na narząd wzroku, ale naukowcy doszli do wniosku, że może wywoływać również nowotwory.

Niebieskie światło a ryzyko nowotworów

Tematem zajęli się badacze z Hiszpanii, pracujący w Institute for Global Health w Barcelonie. Najpierw wykazali związek pomiędzy ekspozycją na niebieskie światło w nocy a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi i prostaty. Z uwagi na to, że nie wyczerpali tematu, w kolejnej analizie skupili się na wpływie sztucznego światła nocnego na zachorowania na raka jelita grubego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych od 2 tysięcy mieszkańców Barcelony i Madrytu, z których 660 osób chorowało na raka jelita grubego, a pozostali zostali wybrani losowo.

Wnioski z raportu opublikowano na łamach „Epidemiology”. Są one następujące: uczestnicy z największą ekspozycją na światło niebieskie byli o 60 procent bardziej narażeni na ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Prawdopodobnie chodzi o to, że niebieskie światło wywołuje stres oksydacyjny oraz uszkadza DNA komórek, w konsekwencji prowadząc do rozwoju nowotworu. Naukowcy wykazali również, że ekspozycja na HEV przyczynia się do chorób tarczycy i płuc oraz rozwoju nadwagi i otyłości.

Jak niebieskie światło wpływa na wzrok?

Pewnie większość osób spędzających długie godziny przed ekranami zauważyła, że ich oczy częściej łzawią, pieką albo stają się bardzo suche. Wiele osób skarży się na rozmazany obraz czy niewyraźne widzenie. Odpowiedzialne jest za to niebieskie światło – w czasie jego pochłaniania wolne rodniki mogą prowadzić do uszkodzenia nabłonka rogówki, a z czasem do rozwinięcia się zespołu suchego oka.

„Niebieskie światło ma negatywny wpływ na procesy metaboliczne zachodzące w siatkówce, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wzroku i zwyrodnienia plamki żółtej. Jest to nieuleczalna choroba, która objawia się znaczną utratą widzenia. Kiedyś dotykała osoby powyżej 50 roku życia, dziś z powodu nadmiernej ekspozycji na niebieskie światło może pozbawić zdolności wyraźnego widzenia dużo wcześniej” – wyjaśnia Piotr Toczołowski, optometrysta z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Jak bardzo szkodliwe jest niebieskie światło?

Ekspozycja na niebieskie światło może mieć również inne poważne konsekwencje. Uszkadza skórę, która staje się nadmiernie sucha, mniej jędrna, skłonna do alergii i szybciej się starzeje. Potwierdzili to naukowcy z Uniwersytetu Stanu Oregon, a także polski zespól pod kierownictwem Jadwigi Giebultowicz przeprowadził eksperyment, podczas którego obserwował reakcję muszek owocowych na działanie niebieskiego światła LED. Obserwacja trwała całą dobę – 12 godzin muszki spędzały w ciemności i 12 w świetle. Te, których kontakt z niebieską frakcją światła był dłuższy, żyły krócej. Inne badanie przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Miejskiego w Ankarze wykazało, że nadużywanie elektronicznych gadżetów może prowadzić do szybszego dojrzewania u dzieci.

Jak chronić się przed światłem niebieskim?

Nie da się całkowicie odciąć od urządzeń elektronicznych, zwłaszcza, że powstały po to, aby ułatwić nam życie. Ale na co dzień warto stosować następujące zasady:

w dzień ograniczaj korzystanie ze smartfonów, komputerów i telewizorów, a w nocy wyłączaj urządzenia, które emitują światło niebieskie,

wieczorem nie korzystaj z urządzeń emitujących światło niebieskie,

zachowaj odpowiednią odległość od komputera – monitor powinien znajdować się na wysokości oczu pod kątem 90 stopni względem blatu, a smartfon czy tablet w bezpiecznej odległości min. 25 cm od twarzy,

w urządzeniach włącz filtry chroniące wzrok,

często mrugaj,

rób sobie przerwy w korzystaniu z urządzeń.

