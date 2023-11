Nowa szczepionka przeciwko COVID-19 dostępna od 6 grudnia. Kto będzie mógł z niej skorzystać?

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce rośnie. Zdaniem ekspertów przechodzimy właśnie kolejną falę zachorowań. Oficjalne statystyki – jak podkreślał doktor Grzesiowski w niedawnej rozmowie z „Wprost” – nie oddają rzeczywistej skali problemu. „Nawet przy tej mizernej diagnostyce, jaką mamy obecnie, widać wyraźnie, że mamy coraz więcej zakażeń koronawirusem. Około 40 procent testów daje wynik dodatni. To pokazuje, że mierzymy się z nasiloną falą zachorowań. Zresztą widzimy to wszędzie wokół – mnóstwo pacjentów choruje. Choruje też personel w placówkach medycznych, w których zaczyna brakować miejsc izolacyjnych dla pacjentów” – zauważył lekarz. Szczepienia pozostają najskuteczniejszą metodą ochrony przed koronawirusem.

Kto skorzysta z nowej szczepionki przeciwko COVID-19?

Nowy preparat przeciwko wariantowi Kraken będzie dostępny od 6 grudnia w punktach szczepień (przychodniach oraz aptekach) dla wszystkich osób zainteresowanych. Oznacza to, że będzie mógł go przyjąć każdy, kto wyrazi taką chęć. Szczepienie jest bezpłatne. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia szczepionka jest bezpieczna. Uzyskała pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który działa przy Europejskiej Agencji Leków (EMA). Preparat działa podobnie jak pozostałe szczepionki przeciwko COVID-19 obecne na rynku. Jego skład został jedynie zaktualizowany i dostosowany do walki z wariantem Kraken.

Jak zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 może odbywać się na kilka sposobów drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wystarczy wykonać jedną z czynności:

zadzwonić na bezpłatną infolinię 989 (czynną przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 20:00).

zarejestrować się online przez e-Rejestrację (dostępną na stronie pacjent.gov.pl) lub aplikację mobilną mojeIKP,

zapisać się bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie)

Do przyjęcia preparatu uprawnia e-skierowanie. Zwykle generuje się ono automatycznie podczas rejestracji. W niektórych przypadkach dokument wydaje lekarz. Dotyczy to osób, które nie mają numeru PESEL, a także chorych ze schorzeniami przewlekłymi. O konieczności stawienia się w gabinecie lekarskim pacjenci zostaną poinformowani. Na kilka dni przed szczepieniem trzeba zrezygnować ze spożywania alkoholu (warto zachować abstynencję również parę dni po przyjęciu preparatu). Nie należy odstawiać na własną rękę przyjmowanych leków. Pacjent nie musi być na czczo.

