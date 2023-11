WHO wskazała nowe globalne zagrożenie dla zdrowia. Jest już specjalna komisja

Światowa Organizacja Zdrowia 15 listopada ogłosiła powołanie Komisji ds. Więzi Społecznych, która ma zająć się samotnością jako palącym zagrożeniem dla zdrowia. Komisja ma promować kontakty społeczne jako priorytet w kwestii poprawy jakości zdrowia.

Jak samotność wpływa na zdrowie?

„Wysoki poziom izolacji społecznej i samotności na całym świecie ma poważne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu ludzi. Osoby nieposiadające wystarczająco silnych powiązań społecznych są bardziej narażone na udar, stany lękowe, demencję, depresję, samobójstwa i inne choroby” – powiedział dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jak dodał, nowa komisja WHO ma pomóc w znalezieniu rozwiązań, jak poradzić sobie z problemem.

Jak podaje WHO izolacja społeczna, niewystarczająca liczba kontaktów społecznych i samotność, są powszechne. Wbrew poglądowi, że samotność dotyka przede wszystkim osoby starsze, okazuje się, że w krajach o wysokich dochodach, wpływa ona na zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich grup wiekowych. Izolacji społecznej doświadcza co czwarta starsza osoba, a z badań wynika, że wśród nastolatków samotność odczuwa od 5 do 15 proc. jak podkreśla WHO w swoim komunikacie, te liczby mogą być zaniżone.

Brak kontaktów społecznych niesie ze sobą takie samo lub nawet większe ryzyko przedwczesnej śmierci, jak inne bardziej oczywiste czynniki ryzyka – palenie, nadmierne picie, brak aktywności fizycznej, otyłość i zanieczyszczenie powietrza. Izolacja społeczna ma poważny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. WHO powołuje się m.in. na badania, z których wynika, że samotność może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia o 30 proc.

WHO zajmie się problemem samotności

Nowa komisja WHO ma stworzyć globalny program dotyczący więzi społecznych i chce podnosić świadomości w tej kwestii. Jak podkreśla WHO, program ma szczególne znaczenie w obliczu tego, jak pandemia COVID-19 osłabiła społeczne więzi.

„Jestem podekscytowany możliwością ścisłej współpracy z wybitną grupą komisarzy nad poprawą więzi społecznych – istotnego elementu dobrego samopoczucia. Razem możemy zbudować świat mniej samotny, zdrowszy i bardziej odporny” – powiedział naczelny chirurg USA, dr Vivek Murthy, który został przewodniczącym nowej komisji.

