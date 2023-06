Jak rozpoznać ugryzienie pchły i czy może być niebezpieczne dla zdrowia?

Pchły są owadami, które żywią się krwią ludzi lub zwierząt. Na świecie istnieje ponad 2500 tysiąca gatunków pcheł, w naszym kraju jest ich kilkadziesiąt. Jedynie dorosłe osobniki są zdolne do wysysania krwi swojego żywiciela (może nim być na przykład człowiek, pies, kot, szczur). Potrzebują jej, by móc się rozmnażać. To z kolei dzieje się najintensywniej w wysokich temperaturach – stąd właśnie często można je spotkać w domach i na strychach. Bytują one w bliskim otoczeniu swoich ofiar.

Jak wygląda ugryzienie pchły?

Gdy na naszym ciele pojawiają się ślady jakiegoś owada – zastanawiamy się, jaki insekt je spowodował. Jak wygląda ugryzienie pchły? Charakterystyczne dla niego są wyraźne, czerwone plamy. Są one niewielkie, a na ich środku znajduje się krwawy punkt w miejscu ukłucia. U niektórych osób może pojawić się opuchlizna wokół ugryzienia. Zazwyczaj jest ono też bolesne i swędzące. Ugryzienia pcheł najczęściej są bardzo liczne i ciągną się rzędami w linii prostej – wynika to z dużej liczby osobników, które żerują. Takie ugryzienia niekiedy mogą zlewać się w jedną plamę i przypominać ugryzienie komara. W obrębie ukąszenia może też pojawić się pokrzywka lub wysypka. Zmiany te mogą być zarówno płaskie, jak i wypukłe. Ugryzienie jest wyjątkowo dotkliwe dla osób o wrażliwej skórze.

Ślady po ugryzieniach pcheł zazwyczaj pojawiają się w dolnych partiach ciała:



na stopach,

na kostkach,

na łydkach

czasami takie zmiany mogą wystąpić też w innych miejscach, gdzie zwiększa się ciepłota ciała, na przykład w okolicy bioder, pasa lub pod kolanami.

Czy ugryzienie pchły może być niebezpieczne?

Pchły mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt poprzez wywołanie reakcji alergicznych. Przy kontakcie z krwią pchły mogą przenosić też choroby – niektóre z nich są naprawdę niebezpieczne. Choć zdarza się to obecnie rzadko, to wcale nie jest wykluczone. Nie dotyczy to jednak wszystkich pcheł – pasożyt musi się najpierw zetknąć z człowiekiem lub zwierzęciem, które jest zainfekowane. Do chorób przenoszonych przez pchły należy:

Może pojawić się też miejscowe zapalenie skóry, nazywane alergicznym pchlim zapaleniem skóry (APZS) – w miejscu ugryzienia pojawiają się wtedy rozlane rumienie lub bąble. Trzeba też pamiętać, że zmiany skórnej nie wolno drapać z uwagi na możliwość nadkażenia bakteryjnego, którego konsekwencją może być konieczność stosowania antybiotykoterapii.

Jak leczyć ugryzienie pchły?

Żeby uchronić się przed pchłami bardzo ważne jest regularne pielęgnowanie zwierząt domowych oraz kontrolowanie, czy nie mają one tych insektów. Nawet, gdy żywicielem pchły jest pies lub kot, to mogą się one przenosić też na ludzi. Po wejściu do domu pchły mogą zeskoczyć ze zwierzęcia, ukryć się, a następnie atakować ludzi. Gdy dojdzie do ugryzienia przez pchłę, pojawia się dyskomfort, zazwyczaj jednak nie jest on długotrwały – podobnie jak zaczerwienienie, które znika po kilku dniach. Swędzenie można złagodzić, używając różnego rodzaju kremów lub maści przeciwhistaminowych, które można dostać w aptece bez recepty. W złagodzeniu nieprzyjemnych objawów pomóc mogą te z okłady z aloesu. Jeżeli jednak po ugryzieniu przez pchłę wystąpią bóle mięśni, ból głowy, ropne odczyny lub gorączka – należy zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą to być objawy nadkażenia bakteryjnego.

Charakterystyka pchły – podstawowe informacje

Ilość krwi, którą pchła pobiera podczas jednego posiłku potrafi przewyższyć 15-krotnie ciężar jej ciała. Insekty poruszają się poprzez skakanie lub pełzanie (mogą wykonać bez żadnego odpoczynku nawet 30 tysięcy skoków). Pchły są niewielkich rozmiarów, jednak potrafią skakać na wysokość około 20 centymetrów, dlatego zauważenie ich wcale nie jest niemożliwe. Mają one brązowo-czarne ubarwienie ciała i posiadają aparat gębowy kłująco-ssący – to właśnie nimi wypijają krew ze swoich żywicieli. Samica pchły ludzkiej jednorazowo składa 3-5 jaj, a w ciągu całego swojego życia może złożyć około 500 jaj. Zazwyczaj pozostawia je w dywanach, starych materacach czy szparach w podłodze. Pchły rozmnażają się przez cały rok, ale najintensywniej robią to latem, gdy panują wysokie temperatury. Dorosłe osobniki żyją od 3 do 4 miesięcy. Poczwarki mogą przejść w stan uśpienia i przeczekać wiele miesięcy, do momentu aż pojawi się ich żywiciel.

