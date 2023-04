Choroby pasożytnicze – to warto o nich wiedzieć. Jakie zioła na pasożyty można stosować?

Jeszcze nie tak dawno stosowano profilaktycznie leki na pasożyty m.in. u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Obecnie wielu specjalistów jest jednak sceptycznie nastawionych do stosowania zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych terapii przeciwpasożytniczych. Z czego to wynika?

Pasożyty w sterylnym świecie

Panuje powszechne przekonanie o „zniknięciu” pasożytów z naszego otoczenia. Żyjemy w czystych domach, odrobaczamy czworonogi, rzadko mamy kontakt z dzikimi zwierzętami, więc ryzyko zakażenia podobno jest minimalne. Okazuje się jednak, że nie są brane pod uwagę czynniki ryzyka, które od zawsze powodowały zakażenia układu pokarmowego i inne infekcje pasożytnicze np. odchody dzików, saren, zajęcy i innej dzikiej zwierzyny, która opuszcza lasy i doskonale czuje się na terenie podmiejskim, a nawet w miastach.

Co więcej, są też bezpańskie zwierzęta, które pozostawiają odchody na chodnikach, trawnikach, w piaskownicach na placach zabaw, a także w innych miejscach, w których przebywamy. O ile osoby dorosłe są świadome wielu zagrożeń związanych z pasożytami, to w przypadku małych dzieci trudno jest uniknąć ryzyka związanego z zakażeniem. Wystarczy krótka zabawa w piaskownicy, aby wrócić do domu z poważnym problemem w postaci choroby, która przez długi czas rozwija się bezobjawowo.

Oczywiście, nie należy wpadać w panikę – pasożyty organizmu były, są i będą, co nie może powodować, że zamkniemy się w sterylnie czystej przestrzeni domu lub mieszkania. Trzeba jednak wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Warto również poznać naturalne, tradycyjnie stosowane zioła na pasożyty przewodu pokarmowego, a także pierwotniaki, które według wielu stanowią skuteczną alternatywę dla przyjmowania leków przeciwpasożytniczych.

Choroby pasożytnicze – co warto wiedzieć?

Aż 90% wszystkich pasożytów ludzi i zwierząt stanowią pasożyty wewnętrzne. Pasożyty ludzkie to pasożyty, które żyją i rozmnażają się wewnątrz ludzkiego organizmu oraz na skórze. Jedynie nieliczne pasożyty potrafią przez dłuższy czas przetrwać bez swojego żywiciela.

Większość pasożytów to organizmy, które żyją dzięki substancjom z organizmu „ofiary”, prowadząc do jego osłabienia oraz wyniszczenia. W przypadku pasożytów wewnętrznych istotną rolę odgrywa nie tylko odżywianie się substancjami z ciała żywiciela, ale także zatruwanie jego organizmu produktami ubocznymi przemiany materii, które są związkami toksycznymi. Bytujące w organizmie pasożyty ludzkie mechanicznie podrażniają narządy, co także wywołuje uciążliwe dolegliwości i objawy somatyczne, których nie kojarzymy z chorobami pasożytniczymi.

Warto wykonywać badania w kierunku zakażenia organizmu pasożytami, a także stosować zioła na pasożyty jako kurację profilaktyczną lub wspomagającą leczenie. Wiele ziół, które stosowane są w leczeniu zakażeń pasożytniczych ma także inne właściwości prozdrowotne, co jest dodatkową korzyścią dla organizmu.

Jakie są najczęstsze choroby pasożytnicze?

Najczęstsze choroby pasożytnicze, które nie są typowe jedynie dla biednych regionów globu, ale występują także w krajach wysoko rozwiniętych, to m.in.:



glistnica – choroba wywołuje glista ludzka,

– choroba wywołuje glista ludzka, tasiemczyca – choroba wywołuje zakażenie różnego rodzaju tasiemcami (np. tasiemiec nieuzbrojony, tasiemiec uzbrojony, tasiemiec bąblowcowy, bruzdogłowiec szeroki),

– choroba wywołuje zakażenie różnego rodzaju tasiemcami (np. tasiemiec nieuzbrojony, tasiemiec uzbrojony, tasiemiec bąblowcowy, bruzdogłowiec szeroki), owsica – chorobę wywołują owsiki,

– chorobę wywołują owsiki, włośnica – chorobę wywołuje zakażenie włosieniem krętym.

Narażeni jesteśmy również na zakażenia innymi pasożytami, które bytują m.in. w układzie pokarmowym zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich oraz domowych pupili, które mogą być nosicielami pasożytów, nawet jeżeli są systematycznie odrobaczane.

Czytaj też:

Lamblioza – choroba, którą możesz się zarazić, pijąc wodę

Kto jest szczególnie narażony na zakażenia pasożytami?

Na zakażenia pasożytami narażone są wkładające wszystko do ust dzieci, które przebywają w dużej grupie rówieśniczej i korzystają z normalnej aktywności na świeżym powietrzu. Do zakażenia może dojść np. podczas zabawy na trawie zanieczyszczonej odchodami zwierząt domowych i dzikich oraz na placu zabaw.

W grupie szczególnego ryzyka znajdują się również właściciele zwierząt domowych i gospodarskich, osoby pracujące ze zwierzętami oraz osoby spożywające surowe mięso, które nie zostało przebadane na obecność pasożytów.

Najczęściej pasożyty dostają się do organizmu człowieka drogą pokarmową. Zakażeniu sprzyja nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny. Aby uchronić się przed pasożytami, warto pamiętać o poniższych zasadach:



Przed kontaktem z żywością myjmy dłonie.

Myjmy owoce i warzywa przed zjedzeniem.

Dokładnie czyśćmy deskę do krojenia, a do do mięsa i ryb używajmy innej niż do warzyw, owoców itp.

Unikajmy jedzenia surowego mięsa, a jeśli już po nie sięgamy, to musi ono być ze sprawdzonego źródła. Uwaga: pamiętajmy, że dziczyznę możemy spożywać tylko po zbadaniu próbki na obecność pasożytów przez weterynarza.

Przechowujmy mięso zgodnie z zaleceniami producenta oraz pilnujmy terminu przydatności do spożycia.

Regularnie odrobaczajmy domowe zwierzęta.

Dokładnie myjmy ręce po zabawie ze zwierzętami domowymi oraz w piaskownicy (znajdujący się w niej piach może być skażony odchodami zwierząt).

Objawy chorób pasożytniczych

Choroby pasożytnicze objawiają się w niespecyficzny sposób. Objawy, które mogą powodować różnego rodzaju pasożyty, to m.in.:



bóle głowy,

zgrzytanie zębami przez sen,

nocne napady kaszlu,

zaburzenia snu i częste wybudzanie się w nocy,

przewlekłe zmęczenie,

utrata masy ciała,

nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego – biegunki, wymioty, nudności,

dolegliwości trawienne np. ból brzucha, uczucie pełności w jamie brzusznej, nieprzyjemne ruchy jelit,

podkrążone oczy,

bóle stawów,

zawroty głowy,

problemy skórne,

częste infekcje układu oddechowego,

duszności.

Objawem zaawansowanych schorzeń pasożytniczych jest nawracająca lub stale utrzymująca się pomimo leczenia anemia. W niektórych przypadkach mogą wystąpić także np. zaburzenia neurologiczne.

Powyższe objawy związane są nie tylko z bytowaniem w organizmie pasożytów, ale także działaniem produkowanych przez nie toksyn.

Zioła na pasożyty – jakie warto stosować?

Do najczęściej stosowanych ziół na pasożyty zaliczamy:



ziele piołunu,

wrotycz pospolity,

krwawnik pospolity,

ziele tymianku,

orzech włoski.

Naturalne produkty roślinne o działaniu przeciwpasożytniczym to także olejki eteryczne, nasiona czarnuszki, olej z czarnuszki, świeże nasiona dyni i owoc dzikiej róży. W leczeniu i profilaktyce zakażeń pasożytniczych stosowany jest również miód.

Ogromny wpływ na efekty leczenia ma odpowiednie zestawienie surowców lekarskich. W sklepach zielarskich dostępne są m.in. gotowe mieszanki ziół, z których można przygotować lecznicze napary, a także nalewki, krople i tabletki. Nie należy przekraczać zalecanych dawek roślinnych preparatów na pasożyty.

Czytaj też:

Pieczenie odbytu – najczęstsze przyczyny, kiedy udać się do lekarza i metody leczeniaCzytaj też:

Co mogą oznaczać sińce pod oczami? 5 problemów zdrowotnych

Źródła: