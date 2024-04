To koniec skierowań do tego specjalisty. Szybszy dostęp na NFZ, ale nie wszędzie. Gdzie skorzystać?

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia bywa skomplikowanym i długotrwałym procesem. Chodzi między innymi o konieczność posiadania skierowania do specjalisty, które najpierw musi wystawić lekarz rodzinny. Nie zawsze jednak jest to obowiązkowe. W okresie pandemii takim wyjątkiem był psycholog – pacjenci nie potrzebowali do niego skierowania. Choć rządzący szumnie zapowiadali, że ta zmiana zostanie z nami już na zawsze, to niestety tak się nie stało. Teraz jednak w życie weszło duże ułatwienie dla pacjentów. Mowa o Centrach Zdrowia Psychicznego (CZP), gdzie pomoc psychologa można uzyskać bez tego dokumentu.

Do psychologa nie zawsze jest potrzebne skierowanie

1 lipca 2023 roku został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym zaczęły również obowiązywać stare zasady dotyczące skierowania do psychologa. W praktyce oznacza to, że nadal jest ono wymagane, by móc dostać się do tego specjalisty w ramach ubezpieczenia NFZ. Teraz jednak taki dostęp został znacznie ułatwiony, ponieważ w niektórych sytuacjach dokument ten nie jest wymagany. Wszystko za sprawą programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego.

Do Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent może zgłosić się bez takiego skierowania. Takie rozwiązanie ma pomóc między innymi w przygotowaniu zmian systemowych po zakończeniu aktualnego programu pilotażowego, w którym bierze udział ponad 120 placówek medycznych.

W projekcie wprowadzono zmianę w zakresie możliwości uzyskiwania świadczeń psychologicznych w punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych bez konieczności posiadania skierowania. Celem wyłączenia konieczności posiadania skierowania w zakresie programu pilotażowego jest sprawdzenie wpływu tego faktu na zmianę w zakresie dostępności do świadczeń psychologicznych – brzmi treść uzasadnienia projektu opublikowana przez ministerstwo zdrowia.

Czym jest i jak działa Centrum Zdrowia Psychicznego?

W Centrum Zdrowia Psychicznego pacjenci mogą otrzymać niezbędną pomoc psychologiczną bez potrzeby posiadania skierowania. Nie ma także konieczności zapisywania się na wizytę, a takie wsparcie jest całkowicie bezpłatne i działa przez całą dobę. Takie Centra Zdrowia Psychicznego są dedykowane osobom powyżej 18. roku życia.

Wsparcie z CZP jest szybkie, darmowe i blisko domu. Możecie skorzystać z mapy centrów i sprawdzić, gdzie dokładnie znajdują się miejsca, w których można uzyskać pomoc. Jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb – mogą to być między innymi wizyty w poradni, ale też pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym. Można również skorzystać ze wsparcia zespołu leczenia środowiskowego – odwiedza on pacjenta w domu, pomagając jemu oraz jego rodzinie. Zobaczcie, gdzie jeszcze szukać pomocy w kryzysie psychicznym. Z takiej pomocy możecie skorzystać również poza NFZ. Sprawdźcie jednak wcześniej, ile kosztuje prywatna wizyta u psychologa.

