Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Mniejsze i większe kryzysy psychiczne dotykają prawie każdego z nas. Czasami pojawiają się niespodziewanie i bez konkretnej przyczyny. Innym razem są efektem nagłych zmian w życiu. Utarta pracy, narastające problemy finansowe, konflikty z bliskimi – wszystko to może sprawić, że stan naszego zdrowia psychicznego nagle się pogorszy. Codzienne obowiązki zaczynają nas przerastać. To co do tej pory nie sprawiało nam trudności, wydają się wyzwaniami ponad miarę. Pojawiają się problemy ze snem, tracimy apetyt, czujemy ogólne osłabienie. Zwykle dolegliwości ustępują, a my powoli wracamy do sił. Czasami jednak stan ten znacznie się przedłuża, a objawy zaczynają się nasilać.

Niepokojące sygnały depresji

Osoba, która zmaga się z depresją, odczuwa znaczne obniżenie nastroju, któremu towarzyszy smutek i pustka. Pojawia się uczucie zobojętnienia, problemy z podejmowaniem działań i wypełnianiem codziennych obowiązków. Choremu trudno jest ocenić swoją sytuację życiową. W bardziej zaawansowanym stanie osoba cierpiąca na depresję nie radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem, jest niezdolna do przeżywania przyjemności, mogą pojawić się również myśli samobójcze.

Depresji często towarzyszą problemy z apetytem, bezsenność lub nadmierna senność, problemy z samoakceptacją, pamięcią i koncentracją. Obniżenie nastroju oraz pozostałe objawy bez odpowiedniego leczenia mogą utrzymywać się przez wiele tygodni, miesięcy lub nawet lat.

Specjaliści czekają na telefon

Czasami nasz stan psychiczny ulega gwałtownemu pogorszeniu, czujemy, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Wiemy, że potrzebujemy natychmiastowej pomocy, która powinna zostać udzielona tu i teraz. Wtedy możemy skorzystać z bezpłatnego numeru 800 70 2222, który dostępny jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym dyżurują psychologowie, którzy udzielą niezbędnego wsparcia i pomogą w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju. Co ważne, ze specjalistą można skontaktować się zarówno telefonicznie, jak również poprzez maila (porady@centrumwsparcia.pl). Można także skorzystać ze spotkań online.

Pod numer telefonu 800 70 2222 mogą dzwonić również bliscy osób, które potrzebują wsparcia. Specjaliści podpowiedzą, jak rozmawiać z osobą chorą na depresję czy jak namówić ją na leczenie.

Więcej informacji o Centrum Wsparcia znajdziemy na stronie www.centrumwsparcia.pl. Na stronie dostępna jest też lista placówek w konkretnych regionach Polski oraz grafik dyżurów specjalistów.

Dla osób przeżywających kryzys emocjonalny dostępny jest także specjalny bezpłatny numer – 116 123. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 możemy skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Również Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – prowadzi „Antydepresyjny Telefon Zaufania” 22 484 88 01, który czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 15.00 – 20.00. Możemy porozmawiać z psychologiem, psychiatrą oraz seksuologiem.

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich prowadzi także specjalny telefon zaufania dla osób starszych – 22 635 09 54. Na seniorów czekają doświadczeni psychologowie. Z pomocy można skorzystać w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00 –20.00

Pomoc udzielana w ośrodkach interwencji kryzysowej jest nieodpłatna. W przypadku, gdy pomoc potrzebna jest natychmiastowo, można zgłosić się też bezpośrednio na izbę przyjęć w najbliższym oddziale psychiatrycznym.

Pomocy możemy szukać również w Centrach Zdrowia Psychicznego (www.czp.org.pl).

Psycholog czy psychiatra

Kiedy zauważyliśmy objawy depresji i chcemy rozpocząć leczenie, często zastanawiamy się, czy najpierw zapisać się do psychologa czy do psychiatry. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to tylko chwilowy kryzys, czy już epizod depresji, możemy najpierw skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże przeanalizować problemy, a w razie potrzeby zasugeruje konsultacje z psychiatrą.

Jeśli nasz stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu, a tym bardziej, jeżeli pojawiają się myli samobójcze, pierwsze kroki należy skierować do gabinetu psychiatry.

Jeśli mieszkamy na terenie, gdzie znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego, warto udać się tam po pomoc. Nie jest potrzebne skierowanie. W punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym otrzymamy pierwszą pomoc, a jeśli będzie potrzeba zostaniemy umówieni z lekarzem psychiatrą. Jeśli psychiatra stwierdzi, że nasz stan psychiczny nie pozwala na pracę zawodową, może wystawić zwolnienie lekarskie.

Najlepsze efekty w leczeniu depresji daje równoczesne korzystanie z farmakologii i psychoterapii.

Liczy się szybka reakcja

Nadal funkcjonuje fałszywe przekonanie, że osoba planująca samobójstwo nigdy nie informuje otoczenia o swoich planach. Nie możemy bagatelizować nawet najmniejszych sygnałów świadczących o tym, że ktoś w naszym otoczeniu może podjąć próbę samobójczą. Szczególną czujność musimy zachować w przypadku, gdy osoba, o której życie się boimy, mówi, że ma już plan odebrania sobie życia, zebrała odpowiednie środki, żegna się z bliskimi.

Jeśli występuje zagrożenie życia, najlepiej dzwonić na policję, pod numer 112. Warto zwrócić się również o pomoc do izby przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego lub izby przyjęć szpitala, w którym jest oddział psychiatryczny.