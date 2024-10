GIF wycofuje z obrotu 7 popularnych preparatów. Nie zostały dopuszczone do sprzedaży

Komunikat Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) dotyczy produktów dostępnych w ofercie sklepu internetowego peptiline.pl. Chodzi o 7 preparatów sprzedawanych pod następującymi nazwami:

CJC1295+DAC,

SEMAX,

ADAMAX,

BPC-157,

GHRP-2,

GHK-CU,

CJC+DAC.

Opisy wymienionych wyżej artykułów wskazują, że mają one właściwości lecznicze i mogą pomóc w terapii oraz profilaktyce chorób występujących u ludzi, a także poprawić fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Dlaczego więc zniknęły z rynku? Sprawdź.

Dlaczego GIF wycofał preparaty ze sprzedaży?

Opisy produktów, które zostały wymienione w komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zawierają sformułowania przypisane produktom leczniczym. Dlatego preparaty te powinny posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie spełniają one jednak tego ważnego wymogu. Innymi słowy, nie zostały dopuszczone do ogólnodostępnej sprzedaży jako produkty lecznicze. W związku z tym GIF podjął decyzję o wycofaniu ich z rynku. Postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Znajduje ono zastosowanie na terenie całego kraju.

Bezpieczne produkty lecznicze, czyli jakie?

„Należy mieć na uwadze, że do ogólnodostępnej sprzedaży i zastosowania dopuszczone są jedynie produkty lecznicze, które w procesie rejestracji zostały pozytywnie ocenione pod względem bezpieczeństwa ich stosowania oraz właściwie oznakowane, a ich zakup dozwolony jest jedynie w autoryzowanych, uprawnionych do tego źródłach” – podkreśla Główny Inspektor Farmaceutyczny w udostępnionym komunikacie. Dlatego, jeśli nie masz pewności, skąd pochodzi dany produkt leczniczy, zrezygnuj z dokonywania zakupu. Nabywanie tego typu artykułów w niesprawdzonych punktach sprzedaży i sklepach internetowych stanowi nie tylko stratę pieniędzy, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

