Maść na hemoroidy – działanie i skład. Jakie inne preparaty sprawdzą się przy żylakach odbytu?

Hemoroidy, inaczej guzki krwawnicze lub żylaki odbytu, to bardzo uciążliwa dolegliwość. Hemoroidy mogą rozwinąć się u osób w każdym wieku – okresowo występują nawet u co drugiej osoby dorosłej. Żylaki odbytu to nie tylko uciążliwy, ale także uważany za wstydliwy problem, co sprawia, że wiele osób unika wizyty u lekarza. To błąd, bo hemoroidy mogą wymagać specjalistycznego leczenia.

Co więcej, objawy typowe dla hemoroidów mogą występować również w przebiegu o wiele poważniejszych chorób, np. krew na papierze toaletowym może być objawem raka jelita grubego. Z tego względu nie należy wstydzić się hemoroidów i rezygnować z pomocy specjalisty, który nie tylko zaleci stosowanie leków na hemoroidy, ale także sprawdzi, czy nieprzyjemne dolegliwości m.in. ból i pieczenie w okolicy odbytu, swędzenie odbytu, problemy w czasie wypróżniania i krwawienie, są faktycznie związane z żylakami odbytu.

W leczeniu hemoroidów stosuje się różne leki, które uszczelniają naczynia krwionośne, redukują stan zapalny, przyśpieszają regenerację błony śluzowej, a także redukują silny ból, świąd i pieczenie.

Preparaty na hemoroidy, jeżeli są stosowane w odpowiedni sposób, pomagają zmniejszyć guzki krwawnicze oraz zapobiegają zaostrzeniu się objawów chorobowych, jednak leczenie miejscowe to nie wszystko, bo w leczeniu i zapobieganiu hemoroidom istotne znaczenie ma prowadzony tryb życia, który nie powinien sprzyjać rozwojowi choroby.

Czy wsparcie stanowi tylko maść? Jakie preparaty stosować na hemoroidy?

Na żylaki odbytu można stosować różnego rodzaju preparaty z apteki – oprócz maści, stosowane są m.in. tabletki na hemoroidy, doodbytnicze czopki na hemoroidy oraz kremy wydawane bez recepty. Zawierają one m.in. substancje:



łagodzące stan zapalny,

przyspieszające regenerację błony śluzowej,

o działaniu przeciwbólowym,

poprawiające krążenie krwi i działające przeciwzakrzepowo.

Nie zawsze maść lub inne preparaty na hemoroidy bez recepty wystarczą. W niektórych przypadkach niezbędne jest stosowanie m.in. antybiotyków, które są dostępne na receptę.

Warto też leczenie hemoroidów uzupełnić stosowaniem ziół. Tradycyjnie w terapii oprócz preparatów takich jak np. maść, stosowana jest np. kora dębu. Domowe sposoby na hemoroidy to m.in. kąpiele z dodatkiem ziół i nasiadówki. Warto wiedzieć, że naturalne sposoby na hemoroidy okazują się skutecznym rozwiązaniem przede wszystkim we wczesnym stadium choroby. Jeżeli dojdzie do rozwoju dużych hemoroidów, to same zioła nie wystarczą, aby pozbyć się uciążliwych dolegliwości.

Skład maści na hemoroidy i innych preparatów sprzedawanych bez recepty

Wiele preparatów na hemoroidy dostępnych jest bez recepty. Skuteczny lek na hemoroidy powinien być dopasowany pod względem składu do stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej. Żylaki odbytu leczone są z zastosowaniem maści i preparatów, w których składzie znajdują się m.in.:



nawilżający kwas hialuronowy,

usprawniający przepływ krwi wyciąg z kory kasztanowca,

redukująca ból lidokaina,

działający łagodząco aloes,

przeciwzapalny, przeciwbólowy i przyspieszający gojenie tribenozyd.

Maść na hemoroidy powinna być odpowiednio stosowana – zewnętrznie lub doodbytniczo. Stosowanie maści doodbytniczej ułatwia wybór produktu ze specjalnym aplikatorem.

Jakie są przyczyny i objawy choroby hemoroidalnej?

Siedzący tryb życia to jedna z częstych przyczyn rozwoju hemoroidów. Hemoroidy pojawiają się na skutek długiego siedzenia, unikania aktywności fizycznej oraz mają związek ze stosowaną dietą. Praca siedząca, którą wykonujemy 8 godzin dziennie, powoduje wzrost ciśnienia w okolicy odbytu, co skutkuje rozwojowi hemoroidów. Warto pamiętać, że codzienna aktywność fizyczna jest ważna dla ogólnego zdrowia – wystarczy codzienny kilkunastominutowy spacer lub szybki marsz, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju różnych chorób.

Inne przyczyny rozwoju hemoroidów to m.in.:



nadwaga i otyłość, którym również sprzyja siedzący tryb życia,

przewlekły stres, który powoduje zaburzenia trawienne oraz częste biegunki i częste zaparcia,

dieta uboga w błonnik pokarmowy i wodę,

nieprawidłowe nawyki związane z wypróżnieniem.

Hemoroidy to częsty „skutek uboczny” ciąży. U wielu kobiet ciężarnych problem hemoroidów pojawia się w drugim trymestrze i nie mija po porodzie. W przypadku ciąży za główną przyczynę hemoroidów uważa się zmiany w obrębie naczyń krwionośnych, które są związane m.in. z uciskiem powiększającej się macicy.

Najczęstsze objawy choroby hemoroidalnej to:



silny ból podczas oddawania stolca,

uczucie niepełnego wypróżnienia,

ból, pieczenie i swędzenie odbytu podczas siedzenia.

Powiększające się hemoroidy zaczynają krwawić, co sprawia, że pojawia się krew na papierze toaletowym.

Wyróżniamy dwa rodzaje hemoroidów:



hemoroidy wewnętrzne,

hemoroidy zewnętrzne.

W jednym i drugim przypadku niezbędne jest odpowiednie zapobieganie zaostrzeniu się choroby oraz leczenie hemoroidów. Osoby prowadzące siedzący tryb życia i osoby rezygnujące z leczenia powinny wiedzieć, że brak odpowiedniego postępowania może doprowadzić m.in. do wypadania hemoroidów poza odbyt.

Żylaki odbytu powodują, że niezbędne jest przestrzeganie specjalnych zasad higieny intymnej, dzięki którym można zmniejszyć uciążliwe dolegliwości i zapobiec podrażnieniom w okolicach odbytu. Okolicę odbytu należy myć po każdym wypróżnieniu ciepłą wodą i płynem do higieny intymnej. Nie należy stosować zwykłego mydła, żelu pod prysznic itp.

