Prof. Marszałek: Bez dobrej diagnostyki patomorfologicznej nie ma dobrego leczenia onkologicznego

Całe środowisko patomorfologów pracowało nad stworzeniem i opisaniem standardów badania patomorfologicznego. Obecnie te standardy już są, przeprowadzany jest pilotaż finansowania badań patomorfologicznych. Prof. Andrzej Marszałek zwraca jednak uwagę, że po to, by badanie było dobrze wykonane, niezbędne jest w odpowiedni sposób pobranie i przechowywanie materiału. W ostatnim czasie podjętych jednak zostało wiele działań, które mają na celu uporządkować, przyspieszyć wykonywanie badań patomorfologicznych, a także kontrolować ich jakość, po to, by w każdym miejscu Polski były one należycie wykonywane.