Wybierz pracę, którą kochasz. Niezwykły album na 40-lecie pracy prof. Golusińskiego

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w życiu” – motto Konfucjusza to też życiowe motto prof. Wojciecha Golusińskiego. „Codzienna praca sprawia mi wielką przyjemność, doskonale czuję się psychicznie i fizycznie” – przyznaje Profesor.

Wybitny naukowiec, znakomity chirurg, ciepły, empatyczny lekarz: na kartach albumu poznajemy historię jego drogi zawodowej. Wybór zawodu lekarza w jego przypadku był prosty „W moim przypadku był to dom rodzinny – przyjazny, spokojny, zapewniający miłość najbliższych, opiekę i wsparcie, które czułem każdego dnia. Ojciec, Jerzy, był lekarzem laryngologiem, który również kochał bardzo swoją pracę” – wspomina Profesor. Droga zawodowa nie była łatwa, początki zbiegły się ze stanem wojennym. Młody doktor był jednak szalenie ambitny i pracowity, a na swojej drodze spotykał wspaniałych ludzi, którzy wskazywali mu drogę i dużo wymagali.

O drodze naukowej Profesora na kartach albumu opowiadają ci, którzy razem z Nim nią idą: wybitni otolaryngolodzy z Polski i z zagranicy, profesorowie, doktorzy i doktoranci, współpracownicy z klinik, fizjoterapeuci, rehabilitanci, a także znani samorządowcy, przedstawiciele firm farmaceutycznych, pacjenci. Wspomnienia to zarówno wzruszające listy osobiste z podziękowaniami za uratowanie życia, jak prace spełniające niemal kryteria publikacji naukowych.

Prof. Wojciech Golusiński zajmuje się leczeniem jednych z najtrudniejszych nowotworów – głowy i szyi. Stworzył pierwszą w Polsce Klinikę Chirurgii Głowy i Szyi. Jego klinika w Wielkopolskim Centrum Onkologii jest pierwszą i jedyną w Polsce, która wykonuje operacje z wykorzystaniem robota da Vinci w nowotworach głowy i szyi oraz w laryngologii. Profesor jest też prezydentem European Head and Neck Society, jednego z największych towarzystw naukowych w Europie, a także prezesem Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy Szyi.

Tak piszą o nim we wspomnieniach wybitne osobowości polskiej medycyny:

Prof. Andrzej Tykarski, rektor UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: „Z podziwem przyglądałem się jak stworzona przez Profesora Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej stawała się jednym z najważniejszych w Polsce, ale także w Europie ośrodków badań i leczenia nowotworów głowy i szyi”.

Prof. Henryk Skarżyński: „Profesor Wojciech Golusiński należy do grona najaktywniejszych Polaków. W swoim życiu, w działalności naukowej i klinicznej zapisał się trwale w licznych śladach na Ziemi”.

Prof. Zbigniew Krasiński: „Prof. Wojciecha Golusińskiego pamiętam jeszcze ze studiów jako asystenta, bo trudno nie zapamiętać człowieka o dużym poczuciu humoru, otwartego na młodzież, o tak charakterystycznej posturze. Zawsze miły, uśmiechnięty, w eleganckich koszulach i dobrze dobranym krawacie.

Prof. Antoni Krzeski: „Głęboka wiedza, którą prezentuje, niezwykła pracowitość oraz aktywność nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej orz umiejętność zjednywania sobie ludzi sprawiły, że dziś pełni funkcję European Head and Neck Society. To wyraz wielkiego, międzynarodowego uznania dla jego osoby i szczególne wyróżnienie”.

Wzruszają wspomnienia pacjentów Profesora: „Zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy krtani. Miałam 30 lat, 3-miesięczną córkę, strach w oczach i wielkie szczęście, że trafiłam tam, gdzie trafiłam(...). Pozostaje mi podziękować Profesorowi w imieniu swoim i innych pacjentów za każdy dzień pracy, za dobranie wspaniałego personelu, który daje szansę nam, pacjentom stanąć na własne nogi. Moja córka skończyła w tym roku 7 lat. Dziękuję, że mogę tu być”.

Album to nie tylko świadectwo drogi zawodowej Profesora, ale też świadectwo życia niezwykłego człowieka, jego pasji, pracy, stosunku do pacjentów: zawsze z empatią, szacunkiem i elegancją. „Nie jest to wyłącznie zbiór wspomnień, poprzez które autorzy przywołują chwile związane z prof. Golusińskim, które zapadły im w pamięć. To też książka o przyjaźni, która nie tylko wyrasta z przeszłości, ale też wyznacza przyszłość” – napisali redaktorzy tego niezwykłego albumu (Kinga Lunitz, Ewa Majchrzak, Jan Zamojski).

40-lecie pracy nie oznacza końca planów zawodowych Profesora. – Chciałbym wykorzystać rozbudowę WCO i stworzyć Head and Neck Unit: byłby to pierwszy w Polsce profesjonalny Unit opieki specjalistycznej dla chorych na nowotwory głowy i szyi; chciałbym rozszerzyć operacje robotowe o operacje przerzutów do węzłów chłonnych na szyi oraz chirurgię tarczycy – pisze Profesor.