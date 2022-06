Elżbieta Kozik z nagrodą SheO Liderka ruchu społecznego: „Budujemy centrum kryzysowe”

– Zanim zachorowałam na raka piersi, byłam bizneswoman. Choroba spowodowała, że musiałam zmienić myślenie i swój styl pracy, przekształciłam ją na pracę społeczną. Wszystkie kampanie społeczne prowadziłam tak, jakbym miała zrealizować kontrakt. Każdy nowy projekt powoduje, że się podnoszę, dalej chcę działać – mówi Elżbieta Kozik.

Polskie Amazonki Ruch Społeczny (PARS) początkowo działał na rzecz poprawy jakości życia kobiet z rakiem piersi, obalał mity związane z tym nowotworem, zachęcał do badań profilaktycznych, walczył o poprawę leczenia raka piersi. Obecnie działa również na rzecz chorych z innymi nowotworami.

– 15 lat temu moim marzeniem było wybudowanie domu dla chorych na raka. Zaczęłam zbierać pieniądze, był już projekt, nie udało się jednak go zrealizować. Cały czas jednak chciałam pomóc chorym, którzy nie mogą sobie poradzić z diagnostyką i leczeniem, stąd pomysł stworzenia centrum kryzysowego, gdzie każdy chory będzie mógł otrzymać informacje, jak się leczyć szybko i skutecznie – mówi Elżbieta Kozik.

Centrum kryzysowe będzie to platforma online, na której pacjent uzyska wszystkie informacje, jak przejść od diagnozy przez wszystkie etapy leczenia. – Będzie to dotyczyło każdego nowotworu. Zaczynamy od raka jajnika, planujemy start już we wrześniu, później pojawią się informacje na temat raka piersi, raka płuca, a także kolejnych nowotworów. Projekt centrum kryzysowego jest daleko większym projektem niż dom chorych na raka, gdyż z konieczności w takim domu mogłaby uzyskać pomoc tylko część chorych. Centrum kryzysowe będzie dla wszystkich Polaków: dla chorych, ich bliskich, a także dla wszystkich, którzy są zaniepokojeni swoim stanem zdrowia. Tu uzyskają rzetelne informacje – zapowiada laureatka nagrody Sheo 2022: liderka ruchu społecznego.