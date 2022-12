Zioła na oponiaka – czy działają w leczeniu raka?

Mózg to jeden z wielu organów, w których mogą pojawić się komórki nowotworowe. Komórki nowotworu podlegają niekontrolowanym podziałom, co prowadzi do powstawania guza nowotworowego. Oponiak to najczęściej diagnozowana zmiana w mózgu. Guz ten lokalizuje się w obrębie opon mózgowych oraz opon rdzenia kręgowego. Tak naprawdę, w przypadku tego nowotworu nie mamy do czynienia z typowym guzem mózgu, jednak oponiak jest klasyfikowany w tej kategorii, bo wraz ze wzrostem zmiana uciska na okoliczne struktury mózgu, wywołując różne objawy.

Jednym z objawów oponiaka mogą być np. zaburzenia czucia. Umiejscowienie guza powoduje, że często powoduje on także zaburzenia w funkcjonowaniu wzroku np. podwójne widzenie.

Oponiak – co trzeba wiedzieć na temat tego nowotworu?

Oponiaki to zmiany nowotworowe, które zwykle wolno rosną. Mogą przez bardzo długi czas nie wywoływać objawów, które skłaniałyby do wizyty u lekarza. W większości przypadków guz, który powstał z opon mózgowych, wykrywany jest przypadkiem np. podczas badań, które mają na celu diagnostykę innych chorób.

Oponiak może utworzyć się w każdym wieku. Guz ten częściej wykrywany jest u kobiet w średnim i podeszłym wieku. Ryzyko rozwoju choroby znacząco zwiększa mutacja w obrębie genów ASXL1, TET2, NF2, TERT i DNMT3A. Ze względu na genetyczne podłoże oponiaka może on występować rodzinnie. Osoby, w których bliskiej rodzinie został zdiagnozowany oponiak, powinny systematycznie wykonywać badania, które pozwalają na wykrycie guza we wczesnym stadium jego rozwoju. Na etapie diagnostyki oponiaka wykonywany jest m.in. rezonans magnetyczny.

Nie każdy oponiak wymaga specjalistycznego leczenia. Niewielkie guzy, które nie wywołują objawów, wymagają systematycznej obserwacji. Leczenie oponiaków uwzględnia zabieg chirurgiczny oraz radioterapię i chemioterapię. Metody leczenia są dobierane indywidualnie do konkretnego pacjenta.

Guz mózgu: Czy dieta może leczyć raka?

Od dawna wiadomo, że stosowana dieta może zwiększać ryzyko rozwoju różnego rodzaju nowotworów oraz w różny sposób wpływać na nasze zdrowie. Na ryzyko rozwoju schorzeń o podłożu nowotworowym wpływa także nasz styl życia. Z roku na rok zwiększa się świadomość zagrożeń, które związane są ze stosowaniem diety bogatej w produkty wysoko przetworzone, czerwone mięso, a także cukry proste, które stanowią „pokarm” dla komórek rakowych. Ogólne wytyczne zdrowej diety, która zapobiega nowotworom i innym chorobom, uwzględniają spożywanie naturalnych i nieprzetworzonych pokarmów, do których zaliczamy np. warzywa i owoce, rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, a także zdrowe tłuszcze.

W celu poprawy stanu zdrowia i ograniczenia ryzyka rozwoju wielu chorób zalecane jest również częste spożywanie ryb morskich oraz roślin o właściwościach redukujących przewlekły stan zapalny i wolne rodniki tlenowe, z których mogą powstać komórki raka. Lekarze od wielu lat zachęcają do stosowania zdrowej diety, która wpływa na ogólną kondycję naszego organizmu, wspierając jego naturalne mechanizmy obronne. Brak odpowiedniej ochrony ze strony układu immunologicznego jest obecnie powszechny, czego dowodem są m.in. rozwijające się na różnych etapach życia alergie.

Ziołolecznictwo (fitoterapia) w leczeniu nowotworów

Od wielu lat trwają intensywne badania, których celem jest znalezienie lekarstwa na raka. Coraz większa grupa lekarzy stosuje naturalne metody leczenia jako wsparcie procesu terapeutycznego. Korzystne działanie ziół oraz właściwie skomponowanej diety w przypadku różnych nowotworów zostało potwierdzone licznymi badaniami. Trzeba jednak zaznaczyć, że fitoterapia nie może zastąpić konwencjonalnych metod leczenia.

Rezygnacja z leczenia chirurgicznego oraz terapii antynowotworowych na rzecz leczenia ziołami nie jest zalecana zarówno przez fitoterapeutów, jak i coraz częściej stosujących naturalne terapie onkologów.

Liczne badania potwierdzają ogromny potencjał naturalnych substancji, który można wykorzystać w celu wspomagania terapii onkologicznej. W różnych ośrodkach badawczych na całym świecie udało się wyodrębnić naturalne związki pochodzenia roślinnego, które skutecznie hamują rozwój nowotworów, a także mogą nasilać proces nowotworowy, negatywnie wpływając na postępy stosowanego leczenia.

Zarówno fitoterapeuci, jak i lekarze onkolodzy zgadzają się w jednej, kluczowej kwestii – stosowana dieta może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu, prowadząc do patologicznych zmian w obrębie komórek, jak również wspierać proces leczenia chorób onkologicznych.

Co ważne, w walce z komórkami rakowymi od dawna stosowane są substancje, które naturalnie występują w żywności oraz roślinach leczniczych. Mają one na celu m.in. redukcję skutków ubocznych stosowanych terapii antynowotworowych, do których zaliczamy np. uporczywe wymioty po chemioterapii, przewlekłe zmęczenie oraz uszkodzenia zdrowych komórek, bo terapia antynowotworowa wpływa na cały organizm.

Leczenie oponiaka z wykorzystaniem ziół

Leczenie oponiaka z wykorzystaniem ziół i suplementów diety może przynieść dobre efekty, jeżeli prowadzone jest pod okiem doświadczonego lekarza. Samodzielne stosowanie ziół i suplementów diety na raka oraz rezygnacja z leczenia konwencjonalnego nie są zalecane przez specjalistów. Z jednej strony zioła i obecne w żywności aktywne związki skutecznie wspierają proces leczenia, jednak nieumiejętnie stosowane, mogą pogorszyć stan chorego, prowadząc m.in. do szybszego namnażania się komórek nowotworowych.

Zioła na oponiaka oraz każdy inny nowotwór powinny być dobierane indywidualnie. Pacjenci wielu szpitali onkologicznych mogą korzystać z naturalnych terapii, które zalecają lekarze onkolodzy, co pozwala uniknąć ryzyka związanego ze stosowaniem leków roślinnych na własną rękę.

Podstawą w doborze leczenia z wykorzystaniem ziół i suplementów są wyniki badań, które pozwalają dokładnie określić rodzaj nowotworu, a także stopień jego zaawansowania. Coraz częściej w leczeniu pacjentów onkologicznych stosowana jest oparta o naturalne związki z pożywienia i ziół immunoterapia, której celem jest nie tylko pobudzenie układu odpornościowego człowieka to walki z rakiem, ale także redukowanie skutków ubocznych i działań niepożądanych konwencjonalnych terapii antynowotworowych.

Pacjenci włączeni do grupy badawczej dobrze reagowali na stosowanie ziół i określonych rodzajów żywności, która była dobierana pod względem zawartości aktywnych biologicznie związków do typu nowotworu. Bezpieczeństwo stosowania naturalnych terapii w leczeniu nowotworów w dużej mierze zależy jednak od wiedzy i doświadczenia specjalisty, który czuwa nad doborem naturalnych preparatów i składników diety pacjentów onkologicznych.

Czytaj też:

Guz mózgu objawy, rodzaje i rozpoznanie raka mózguCzytaj też:

8 ziół pomocnych przy nadciśnieniu. Czy już masz je w swojej kuchni?