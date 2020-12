Ekspert ds. walki z COVID-19 tłumaczy, jak odczytywać dane pulsoksymetru

Używanie pulsoksymetrów w domowych warunkach możne nadal budzić wiele niepewności. Przypomnijmy, że służą one do mierzenia poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem. Chociaż rząd obiecał sprzęt dla wszystkich Polaków, którzy zachorują na koronawirusa, samo posiadanie pulsoksymetru to nie wszystko. Trzeba bowiem jeszcze nauczyć się jego obsługi.

Jak odczytywać dane z pulsoksymetru?

Wpis na Twitterze w tej sprawie zamieścił już pediatra i immunolog dr Paweł Grzesiowski, ekspert NRL ds. walki z COVID-19.

„Spadek saturacji w COVID oznacza drugą fazę choroby – płucną, na którą składa się zapalenie tchawicy, oskrzeli, rozsiane uszkodzenie pęcherzyków płucnych, skrzepliny w dużych naczyniach, mikrozakrzepy w naczyniach włosowatych. Objawy to kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej” – napisał Paweł Grzesiowski. – „Przy szerokim użyciu pulsoksymetrów warto podać wartości prawidłowe tj. >=95% (94% u osób w wieku >70 lat). Wartość <90% wymaga interwencji, między 91% a 93% – powtórzyć lub wydłużyć pomiar. Jeśli tętno >100 /min w spoczynku, pomiar jest wątpliwy. Uwaga na polakierowane paznokcie”. Dlaczego dr Paweł Grzesiowski wspomniał o lakierze do paznokci?

Lakier do paznokci zaburza pomiar pulsoksymetru

Jak informował już wcześniej resort zdrowia, na nieprawidłowy pomiar pulsoksymetru może wpłynąć kilka czynników. Są to m.in pomalowane lub zbyt długie paznokcie, ruch ręką, czy też wilgotna dłoń. Warto więc zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

