Bazie to symbol Wielkanocy. Niosą one również potencjalne korzyści dla zdrowia

Wierzba to jeden z najbardziej popularnych symbolów Wielkanocy. Chrześcijanie używają gałązek wierzby jako kościelnego symbolu powitania Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Gałązki służą także do przystroju wnętrz i robienia wielkanocnych stroików. To jedna z pierwszych roślin, która zakwita wiosną, niosąc nadzieję odradzającego się życia. Mówi się, że kwitnąca wierzba daje sygnał dla reszty roślinności, że czas się obudzić.

Wierzba w medycynie

Wierzba od tysięcy lat jest ceniona jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Jej użycie zostało udokumentowane na 4000-letnich tabliczkach ze starożytnej Sumerii. Kora wierzby zawiera błonnik, który spowalnia wchłanianie salacyny oraz garbniki, które tonizują podrażnione błony i zmniejszają krwawienie. Wierzba jest również moczopędna. Może pomóc złagodzić ciepło i obrzęki związane z urazami, zapaleniem stawów, dużą objętością krwi i innymi schorzeniami. Z wierzby wykonuje się m.in. olejek, susz do parzenia, a także nalewkę.

Kora wierzby

Kora wierzby działa podobnie jak aspiryna. Jest najczęściej stosowany przy bólu i gorączce. Ale nie ma dobrych naukowych dowodów na to, że działa tak dobrze jak np. aspiryna. Niektórzy eksperci ostrzegają, że kora wierzby może zakłócać reakcję organizmu na COVID-19. Nie ma mocnych danych na poparcie tego ostrzeżenia. Ale nie ma również dobrych danych na poparcie stosowania kory wierzby w przypadku COVID-19.

Kwiaty wierzby

Kwiaty wierzby są zapylane przez owady i wiatr. Trzmiele, motyle, muchy i mrówki odwiedzają kwiaty wierzby w poszukiwaniu nektaru i pyłku. Na wielu obszarach wierzby stanowią pierwsze i najważniejsze pożywienie dla pszczół. Z kolei owady stanowią pokarm dla ptaków, m.in. sikorek i szczygłów, będąc źródłem cennego białka.

