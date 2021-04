Ćwiczenia cardio to twoja zmora? Oto 7 sposobów, dzięki którym pokochasz ten rodzaj aktywności

Cardio to niemal gwarancja zdrowia

– Ćwiczenia cardio pozwalają spalać więcej kalorii niż inne formy ćwiczeń i są ważne dla zachowania długoterminowego zdrowia układu sercowo-naczyniowego – mówi Jason Fitzgerald, trener biegaczy z Denver w stanie Kolorado.

Innymi słowy, regularne wykonywanie czynności podnoszących tętno i poprawiających kondycję może zmniejszyć ryzyko chorób serca, obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu oraz pomóc w osiągnięciu i utrzymaniu prawidłowej wagi. Tę zależność pokazują liczne badania.

Brzmi dobrze? Zależy. Nie będziesz z tego zadowolony, jeśli nienawidzisz ćwiczeń typu cardio.

Jeśli boisz się cardio, prawdopodobnie nie wykonujesz takich treningów na tyle często, aby dostrzec płynące z nich korzyści. Na ogół zaleca się co najmniej 150 minut ćwiczeń cardio tygodniowo. Nawet jeśli uda ci się zmusić do takich treningów, to, że ich nie lubisz, oznacza, że masz mniejsze szanse na praktykowanie ich już ze stałą regularnością.

Ale nie trać nadziei. Może nie zmienisz się nagle w miłośnika cardio, ale możesz sprawić, że twoje treningi będą przyjemniejsze. Zacznij od tych siedmiu strategii zalecanych przez ekspertów.

7 sposobów na polubienie treningów cardio

Znajdź ćwiczenia, które ci odpowiadają



Czy naprawdę nienawidzisz cardio? A może po prostu nienawidzisz pewnych form cardio?

Jeśli starasz się unikać cardio, prawdopodobnie po prostu nie znalazłeś aktywności odpowiedniej dla siebie. Eksperymentuj z różnymi aktywnościami, aż znajdziesz tę, którą pokochasz.

Potrzebujesz inspiracji? Oto spora lista ćwiczeń cardio do wypróbowania: bieganie, spacery, jazda na rowerze, narciarstwo, wioślarstwo, pływanie, zajęcia taneczne, boks, aerobik wodny, kickboxing, narciarstwo biegowe, surfing, kajaki, piesze wycieczki, jazda na rolkach, trening obwodowy, skakanie na skakance, wspinaczka po schodach, tenis, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) i golf.



Weź udział w zajęciach prowadzonych przez trenera



Zamiast próbować ćwiczyć samodzielnie, zapisz się na zajęcia fitness online. Nauka nowych umiejętności może sprawić, że cardio będzie przyjemnością.



Eksperymentuj z różnymi wariantami ćwiczeń



Spójrzmy prawdzie w oczy: nawet miłośnicy cardio mogą się nudzić swoimi stałymi treningami.

Istnieje wiele sposobów na odświeżenie treningu. Jeśli wolisz nie korzystać z nowych maszyn, uczyń swój trening ciekawszym poprzez zmiany tempa, nachylenia lub oporu.

Nadal nie możesz znieść bieżni, roweru lub orbitreka? Zamień tradycyjne formy cardio na obwód złożony z ćwiczeń o dużej intensywności, takich jak skakanka, burpee i wyrzuty piłką lekarską.



Zaangażuj kompana do ćwiczeń



Ćwiczenia są często przyjemniejsze, gdy jest ktoś, z kim można dzielić to doświadczenie. Zaproś przyjaciela na spacer, jogging lub przejażdżkę rowerem lub na wirtualną lekcję tańca. Możesz też dołączyć do internetowej społeczności fitness, aby dzielić się doświadczeniami, poradami i motywacją.



Weź udział w zorganizowanym wydarzeniu



Jeśli lubisz rywalizację, zapisz się na zawody, nawet w wersji online. Konkurowanie z innymi ludźmi może nie tylko zmotywować cię do wychodzenia z domu i trenowania, ale także pozwoli ci zaobserwować postępy w czasie.



Uczyń ze swojego treningu grę miejską



Na przykład w wariancie „ucieczki przed zombie”. W tej wirtualnej grze jesteś ocalałym z apokalipsy zombie i docierasz do jednego z ostatnich ośrodków ludzkiej cywilizacji. Będziesz chodzić i biegać (możesz też jeździć na rowerze lub używać orbitreka), aby zbierać zapasy i ratować innych ocalałych. Następnie przyspieszysz, aby uniknąć zombie. Rozpisz sobie zasady gry i baw się swoimi ćwiczeniami.



Ćwicz w rytm muzyki



Muzyka to świetny sposób na uprzyjemnienie ćwiczeń cardio. Skomponuj playlistę z ulubionych piosenek i spróbuj zsynchronizować swoje kroki z rytmem muzyki. W zależności od wybranych utworów możesz poruszać się w lekkim, umiarkowanym tempie, by następnie przejść do sprintu podczas szybkiego utworu.Czytaj też:

