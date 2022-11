Chcesz pozbyć się osadów z twardej wody? Mamy na to sposób! Wystarczy ten jeden składnik

Plamy z twardej wody nie tylko pozostawiają nieestetyczne osady, przez co powierzchnie takie jak kabina prysznicowa wyglądają na brudne. Minerały, które powodują te białe plamy, mogą również zatykać prysznice i krany. Wiedza o tym, jak szybko i łatwo usuwać plamy z twardej wody, może zmniejszyć ilość środków wymaganych do usunięcia tych białych śladów, pomóc w zapobieganiu gromadzeniu się ich i zapewnić swobodny przepływ rur w prysznicach i kranach.

Co to jest twarda woda?

Po pierwsze, możesz się zastanawiać, czym dokładnie jest twarda woda i dlaczego powoduje plamy. Kiedy woda zawiera duże ilości minerałów, takich jak magnez, wapń i żelazo, jest uważana za „twardą”. Te nieestetyczne plamy z twardej wody powstają, gdy kropelki twardej wody wysychają i pozostawiają osady wapnia. Zwykle te plamy są kredowo-białe, ale mogą być również brązowe lub rdzawe, w zależności od minerałów zawartych w wodzie.

Należy pamiętać, że plamy z twardej wody mogą stać się trwałe, niszcząc powierzchnie, takie jak szkło, jeśli będą nieusuwane zbyt długo. Plamy z twardej wody najlepiej usuwać, gdy tylko się pojawią. Chociaż może być kuszące pozostawienie łagodnej plamy do czasu większego sprzątania, im dłużej tam pozostaje, tym trudniej jest ją usunąć.

Najlepsze sposoby na usuwanie plam z twardej wody

Najlepszym sposobem na usunięcie plam z twardej wody jest użycie składnika, który prawdopodobnie masz już w kuchni: octu. Ten nieodłączny element wyposażenia kuchennych szafek może usuwać plamy z okularów, polerować krany i chromowaną armaturę oraz usuwać zanieczyszczenia z głowic prysznicowych. Dostępne są również środki czyszczące, które z łatwością usuwają plamy i osady z twardej wody. Zapoznaj się z najlepszymi sposobami usuwania plam z twardej wody z toalet, pryszniców, zlewów, szkła i nie tylko.

Jak octem wyczyścić dosłownie wszystko?

Jak usunąć plamy z twardej wody ze szkła?



Aby usunąć ślady po twardej wodzie ze szklanek poprzez ręczne zmywanie naczyń, potrzebujesz miski – na tyle dużej, aby zanurzyć szklankę w occie.

Podgrzej trochę białego octu, aż będzie ciepły i wlej go do miski.

Zanurz szklanki w occie na 10 minut, obracając je.

Po 10 minutach wyjmij szklanki i posyp dużą ilością sody oczyszczonej.

Delikatnie wetrzyj sodę oczyszczoną palcami, aby usunąć plamy, wypłucz i wypoleruj.



Jak usunąć plamy z twardej wody ze ścianek pryszniców i wanien?



Aby wyczyścić prysznic i wannę, weź butelkę z rozpylaczem i wymieszaj równe części wody i octu. Spryskaj roztworem zakamienione powierzchnie, pozostaw na co najmniej 15 minut, a następnie wytrzyj. W przypadku uporczywych plam z twardej wody, które wymagają większej mocy szorowania, może być konieczne użycie czegoś mocniejszego.



Jak usunąć plamy z twardej wody na słuchawkach prysznicowych?



Jeśli strumień prysznica nie wydaje się już tak silny, jak kiedyś, może to oznaczać, że minerały w twardej wodzie blokują głowicę i dyszę prysznicową. Aby wyczyścić słuchawkę prysznicową, zanurz szczoteczkę do zębów w białym occie i wyszoruj zacieki z wody, a następnie wytrzyj do czysta i włącz dysze, aby wydmuchać kamień.



Jak usunąć plamy z twardej wody ze zlewów?



Nadaj swoim chromowanym armaturom piękny wygląd, używając roztworu wody i octu w proporcjach 50/50.

Zanurz szmatkę w miksturze, owiń nią kran lub baterię i pozostaw do 10 minut.

Po tym czasie wypłucz i wypoleruj do sucha - następnie powtórz w razie potrzeby.

Jeśli twój zlew ma perlator (zdejmowany ekran), odkręć go, zanurz w occie i wyszoruj, aby usunąć nagromadzone minerały.



Jak usunąć plamy z twardej wody w toalecie?



Odmierz jedną szklankę octu i wlej do wnętrza muszli klozetowej, upewniając się, że plamy z twardej wody pokryjesz octem. Wetrzyj go lepiej szczotką do toalety i pozostaw na minutę.

Po tym czasie wsyp szklankę sody oczyszczonej wokół muszli klozetowej, a następnie dodaj kolejną szklankę octu na sodę oczyszczoną. To normalne, że mikstura musuje, więc nie przejmuj się tym. Pozostaw to na około 10 minut.

Za pomocą szczotki do toalety rozprowadź roztwór po toalecie, upewniając się, że pokrył wszelkie plamy i pozostaw roztwór na maksymalnie 30 minut. Po 30 minutach, jeśli plamy nadal są, użyj szczotki toaletowej, aby je wyszorować.

Spłucz toaletę i powtórz procedurę, jeśli to konieczne.

Jak zapobiegać plamom z twardej wody?

Aby zwalczyć te plamy, w pierwszej kolejności ważne jest, aby osprzęt był suchy. Po użyciu wystarczy przetrzeć szkło, krany, zlewy i drzwi prysznicowe miękką szmatką, aby woda nie wysychała na powierzchni i nie pozostawiła minerałów. Jeśli chodzi o toaletę, to pomaga regularne czyszczenie muszli (chociaż nawet przy częstym czyszczeniu w toalecie mogą nadal pojawiać się plamy z twardej wody).

Ale najłatwiejszym sposobem zapobiegania powstawaniucplam z twardej wody w całym domu jest całkowite pozbycie się problemu poprzez zainstalowanie zmiękczacza wody. Większość zmiękczaczy wody wykorzystuje odpowiednią sól, którą należy uzupełniać. To rozwiązanie pozwala filtrować wodę i usuwać minerały.

