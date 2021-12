Czy dzieci mogą jeść mak? Okazuje się, że... niekoniecznie

Makowiec to jeden z przysmaków, po który chętnie sięgamy w okresie świąt i Nowego Roku. Ciasta bogate w mak są pyszne, ale i ciężkostrawne. Co prawda, mak zawiera sporo składników odżywczych (m.in. witaminę E) czy magnezu, ale okazuje się, że pomimo tego dzieci nie powinny go spożywać. Dlaczego?

Czy mak jest bezpieczny?

Wokół maku narosło dużo mitów. Mak, który znajduje się w ciastach i wyrobach cukierniczych, to najczęściej tzw. mak niebieski. Jest on oczyszczony i bezpieczny dla ludzi, dzięki czemu nie oddziałuje na układ nerwowy i nie powoduje halucynacji. Ale pomimo tego, dzieci nie powinny po niego sięgać.

Mak jest ciężkostrawny, dlatego może obciążać układ trawienny. Oczywiście, ziarna maku, którymi posypane są bułki czy pieczywo, nie będą negatywnie wpływały na pracę żołądka. Ale już zjedzenie dwóch porządnych kawałków makowca może go obciążyć. Działanie to dotyczy to nie tylko dzieci, ale i osób dorosłych.

Wartości odżywcze maku

Mak zawiera sporo wartości odżywczych. To m.in.:

magnez

żelazo

wapń

selen

witamina E

Mak jest bogatym źródłem wapnia. Dwie łyżki maku zawierają tyle wapnia, co 200 ml krowiego mleka! Z tego względu po makowiec powinny sięgać osoby dorosłe, które mają kruche kości lub cierpią na osteoporozę.

Mak a alergie

Mak jest produktem mocno alergizującym. Z tego względu nie zaleca się włączania go do diety dzieci, które mają mniej niż 2 lata. Może działać dokładnie tak jak miód i spowodować wysypkę, podrażnienie skóry, rumień, biegunkę, bóle brzucha, wzdęcia. U niektórych osób mak może wywołać także bóle głowy.

Ale starsze dzieci, w wieku przedszkolnym i szkolnym, mogą bezpiecznie zjeść kawałek świątecznego czy noworocznego makowca. Ze względu na wysoką zawartość wapnia i magnezu, takie ciasto będzie dla nich dobrą przekąską. Warto jednak pamiętać, by nie jeść go zbyt dużo, by nie obciążyć żołądka.

Co warto wiedzieć o jedzeniu maku?

Sułtanka



W okresie świąt Bożego Narodzenia często sięgamy po przysmaki z makiem. To nie tylko kutia, ale też wszelkie ciasta, m.in. sułtanka z bakaliami czy makowiec.



Makowiec



Makowiec jest ciastem pysznym, ale ciężkostrawnym. Może mocno obciążać układ trawienny, dlatego nie należy jeść go zbyt dużo. Warto pamiętać, że mak mocno syci.



Makowiec dla dzieci



Lepiej też nie podawać makowca i innych ciast z makiem małym dzieciom. Nie zaleca się robić tego w przypadku maluchów poniżej 2. roku życia. Mak może uczulać i powodować alergie!



Makowiec dla przedszkolaków



Starsze dzieci mogą jeść makowce, ale z umiarem. Jeden kawałek wystarczy, by spróbować świątecznego przysmaku i jednocześnie nie obciążyć żołądka. Czytaj też:

Rogaliki drożdżowe z makiem – pomysł na świąteczny deser last minute