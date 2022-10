8 środków czyszczących, które zrobisz sam w domu

Niektóre produkty w twojej kuchni, to domowe, uniwersalne środki czyszczące. Co więcej, kosztują one bardzo niewiele. Dlatego następnym razem, gdy będziesz chciał umyć zabrudzone okna, blaty czy zlewy, sprawdź najpierw zawartość swoich szafek. Spróbuj sporządzić domowy środek czyszczący, który będzie równie skuteczny, co chemiczne preparaty.

Pamiętaj jednak o bezpieczeństwie! Nigdy nie łącz środków czyszczących na bazie amoniaku z wybielaczem na bazie chloru lub produktami zawierającymi wybielacz, takimi jak proszek do zmywarek do naczyń. Opary, które powstają po ich zmieszaniu, są niezwykle niebezpieczne. Przed przystąpieniem do mieszania przeczytaj najpierw etykiety produktu. Zawsze oznaczaj butelki z domowymi środkami czyszczącymi i zapisz dokładnie, co się w nich znajduje. W przypadku, gdy będzie miało z nim styczność dziecko lub zwierzę, ważne jest, aby wiedzieć, co zawiera mieszanina.

8 domowych środków czyszczących

Zapachowy uniwersalny środek czyszczący



Przygotuj:



Jedną część octuJedną część wodySkórkę z cytrynyGałązki rozmarynu.

Połącz powyższe składniki, przelej do butelki z rozpylaczem, wstrząśnij, a następnie odstaw na tydzień przed użyciem. Po zakończeniu procesu możesz użyć tego domowego, uniwersalnego środka czyszczącego, aby usunąć plamy z twardej wody, wyczyścić kosze na śmieci, zetrzeć smugi z glazury i wiele więcej. Oprócz świeżego zapachu skórka z cytryny może zwiększyć skuteczność czyszczenia. Uwaga: nie używaj kwaśnych środków czyszczących do granitu, ponieważ wytrawią kamień.



Środek do czyszczenia kuchni i usuwania zapachów



Przygotuj:



4 łyżki sody oczyszczonej1 litr ciepłej wody.

Do czyszczenia blatów kuchennych, urządzeń i wnętrza lodówki wystarczy soda oczyszczona. Jest świetnym środkiem neutralizującym zapachy i może być używana do polerowania zlewozmywaków i urządzeń ze stali nierdzewnej. Aby odświeżyć powierzchnie, użyj domowego środka czyszczącego z roztworem sody oczyszczonej, którego prosty skład podaliśmy powyżej lub wsyp sodę oczyszczoną prosto z opakowania do odpływu lub pojemnika na śmieci, aby usunąć zapachy. Aby usunąć plamy ze stali nierdzewnej, zrób pastę z sody oczyszczonej i wody. Nałóż wilgotną szmatką i delikatnie wetrzyj. Wypłucz i wypoleruj do sucha.



Środek do czyszczenia szkła



Przygotuj:



2 szklanki wody1/2 szklanki octu białego lub jabłkowego1/4 szklanki alkoholu1 do 2 kropli pomarańczowego olejku eterycznego (opcjonalnie).

Następnym razem, gdy będziesz musiał umyć okna i lustra, połącz powyższe składniki i wlej je do butelki z rozpylaczem, aby zrobić domowy środek czyszczący z octem. Wskazówka: nie myj okien w gorący, słoneczny dzień, ponieważ roztwór wysycha zbyt szybko i pozostawia wiele smug. W przypadku luster spryskaj roztworem ręcznik papierowy lub miękką szmatkę przed przetarciem.



Domowy środek do czyszczenia mosiądzu

Przygotuj:





Biały ocet lub sok z cytrynySól kuchenną.

Zwilż gąbkę octem lub sokiem z cytryny, a następnie posyp solą. Lekko przetrzyj powierzchnię. Dokładnie spłucz wodą, a następnie natychmiast osusz czystą miękką szmatką.



Naturalny środek do usuwania kamienia

Przygotuj:





1/2 cytryny1/2 szklanki boraksu.

Plamy z kamienia na porcelanowych lub emaliowanych zlewozmywakach i wannach nie mają szans z tym środkiem czyszczącym. Zanurz cytrynę w boraksie i wyszoruj powierzchnię, a następnie spłucz. Nie stosuj tego w przypadku marmuru i granitu.



Środek do usuwania pozostałości tłuszczu

Przygotuj:





1/2 szklanki amoniakuOkoło 3,7-3,8 l wody.

Amoniak może stanowić detergent, który pomaga usunąć uporczywy brud. Wymieszaj 1/2 szklanki z podaną ilością wody. Następnie wyczyść ruszty piekarnika, okap i kratkę na kuchence, zanurzając gąbkę w roztworze i wycierając powierzchnię. Spłucz czystą wodą. Możesz również bezpośrednio namoczyć ruszty bezpośrednio w mieszaninie z odrobiną dodatkowego amoniaku, jeśli są szczególnie zabrudzone.



Środek do usuwania plam z odzieży

Przygotuj:





3,7-3,8 l gorącej wody1 szklankę proszku do zmywarek do naczyń1 szklankę zwykłego wybielacza chlorowego w płynie.

Jeśli masz mocno poplamioną, ale nadającą się do prania białą odzież, wymieszaj powyższe składniki w misce ze stali nierdzewnej, plastiku lub emalii (nie aluminiowej). Mocz ubrania przez 15-20 minut. Jeśli plamy nadal tam są, pozwól im trochę dłużej się moczyć, a następnie upierz ubrania jak zwykle.



Środek do czyszczenia marmuru

Przygotuj:





odrobinę łagodnego płynu do mycia naczyń2 szklanki ciepłej wody.

Wymieszaj płyn do mycia naczyń i wodę, gdy następnym razem będziesz chciał wyczyścić blaty z kamienia naturalnego. Umyj gąbką marmur i dokładnie spłucz, aby usunąć wszelkie pozostałości mydła. Wypoleruj miękką szmatką. Nie pozwól marmurowi wyschnąć na powietrzu. Pamiętaj! Nigdy nie używaj octu, cytryny ani innych kwaśnych środków czyszczących do powierzchni marmurowych lub granitowych, ponieważ mogą wyżłobić kamień.Czytaj też:

