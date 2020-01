Standardy piękna? Nieosiągalne dla współczesnych kobiet

Ocena atrakcyjności kobiecego ciała jest złożona. Na postrzeganą atrakcyjność wpływ mają cechy fizyczne i niefizyczne, a ponadto przy ocenie ludzie kierują się tym, co jest eksponowane w mediach i współczesnymi standardami społeczno-kulturowymi. Jednym z lepiej ustalonych parametrów oceny atrakcyjności kobiecego ciała jest stosunek talii do bioder (WHR), który mierzy rozkład tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, WHR już wcześniej był idealną cechą urody, która utrwaliła się z czasem i stała się uniwersalna dla wielu kultur.

Ocena atrybutów ciała

Aby ocenić trendy atrybutów ciała, badacze z Boston University School of Medicine zmierzyli i porównali modelki Victoria's Secret od 1995 do 2018 roku. Pierwszy pokaz Victoria's Secret miał miejsce 23 lata temu i od tego czasu jest oglądany przez miliony osób rocznie, dzięki czemu jest to najczęściej oglądany pokaz mody na świecie.

Dane wykazały, że z czasem modelki Victoria's Secret stały się szczuplejsze, miały mniejsze biusty, a także obwody talii i bioder, podczas gdy ich WHR pozostały stałe. „I odwrotnie, obwód talii i rozmiar przeciętnej kobiety w USA wzrosły i wahają się między rozmiarami 16 a 18” – wyjaśnił autor badania dr Neelam Vashi, asystent profesora dermatologii w BUSM.

Według naukowców, równolegle z tym trendem, odsetek kobiet poszukujących kosmetycznych zabiegów chirurgicznych dramatycznie wzrósł i może wynikać z chęci osiągnięcia idealnego stosunku talii do bioder, czyli wąskiej talii i pełniejszych bioder. Od 2000 r. obwód pośladków i dolnych części ciała wzrósł odpowiednio o 4295 procent i 256 procent.

„Nasze wyniki przedstawiają potencjalnie zmieniający się ideał piękna, który coraz bardziej oddala się od cech przeciętnej Amerykanki; jednak stały idealizowany WHR pozostaje nienaruszony” – dodał Vashi, który jest także dyrektorem Centrum Kosmetyki Laserowej w Boston Medical Center.

