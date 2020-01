Czym jest łysienie plackowate i jak je leczyć?

Łysienie plackowate jest stanem, który powoduje wypadanie włosów w małe łatki, co może być niezauważalne. Te łatki mogą się jednak łączyć, a następnie stają się zauważalne. Stan rozwija się, gdy układ odpornościowy atakuje mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów.

Łysienie plackowate jest chorobą autoimmunologiczną. Stan autoimmunologiczny rozwija się, gdy układ odpornościowy myli zdrowe komórki z obcymi substancjami. Zwykle układ odpornościowy chroni twoje ciało przed obcymi najeźdźcami, takimi jak wirusy i bakterie. Jednak w przypadku łysienia plackowatego układ odpornościowy omyłkowo atakuje mieszki włosowe. Mieszki włosowe to struktury, z których wyrastają włosy. Mieszki włosowe stają się mniejsze i przestają produkować włosy, co prowadzi do ich wypadania.

Nagła utrata włosów może wystąpić na skórze głowy, a w niektórych przypadkach na brwiach, rzęsach i twarzy, a także na innych częściach ciała. Może również rozwijać się powoli i powracać po latach. Obecnie nie ma lekarstwa na łysienie plackowate. Istnieją jednak zabiegi, które mogą pomóc w szybszym odrastaniu włosów i które mogą zapobiec ich wypadaniu w przyszłości, a także unikalne sposoby na pokrycie ich utraty. Większość alternatywnych terapii nie została przetestowana w badaniach klinicznych, więc ich skuteczność w leczeniu wypadania włosów nie jest znana.

Czytaj także:

Jak dieta wpływa na zdrowie psychiczne?