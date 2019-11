7 nawyków, które zatykają pory w twojej skórze

Zatkane pory to problem wielu osób, nie tylko w młodym wieku. Ich zatkanie może prowadzić do trądziku i stanów zapalnych, mogą też skutkować zakażeniami. Istnieją jednak sposoby na to, jak można pozbyć się zatkanych porów.

Skóra jest największym organem ciała. Zawiera miliony porów, nawet jeśli większość z nich nie jest widoczna dla ludzkiego oka. Wszystkie te pory są otwarte i umożliwiają skórze „oddychanie". Każdy por zawiera mieszek włosowy, a także gruczoły łojowe (olejowe), które wytwarzają olej zwany sebum.

Czy można przemywać cerę trądzikową czystym spirytusem? Kiedy sebum zbiera się w porach i łączy się z brudem lub pozostałościami po makijażu – albo makijażem samym w sobie, pory mogą się zablokować. To rozciąga je, przez co wyglądają na większe, niż faktycznie są. Jeśli pory pozostaną zatkane, mogą z czasem zamienić się w pryszcze. Aktywność gruczołów łojowych zależy od genów. Od tego zależy też wielkość porów. Posiadanie dużych porów nie stanowi problemu zdrowotnego. Jak wyjaśniono w badaniu z 2015 r. wielkość porów jest kwestią czysto estetyczną. Nie da się ich radykalnie zmniejszyć ani pozbyć zupełnie, ale można wyeliminować kilka nawyków, które przyczyniają się do ich zatykania, które już może prowadzić do komplikacji zdrowotnych, zakażeń i innych szkodliwych rzeczy. Dotyczą one prozaicznych codziennych czynności, z którymi trzeba zerwać. Nie tylko dla zdrowia skóry...

Czy cukier i nabiał faktycznie powodują trądzik? 7 nawyków, przez które zatykają się pory w twojej skórze