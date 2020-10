W jakim tempie maski ograniczają pandemię? Po co je zakładać? FAQ

Chociaż stosowanie masek jest szeroko rozpowszechnione, wiele osób wciąż ma wiele wątpliwości. Zobacz, czego jeszcze nie wiesz na temat maseczek.

Jaki jest najlepszy materiał na maseczkę?

Tkana bawełna (co najmniej 100 nici na cal), flanela lub mieszanka polibawełny (co najmniej 90 nitek na cal); to najlepsze materiały na maseczki. Ma to znaczenie, aby maski były wykonane z co najmniej dwóch warstw. Na przykład dwuwarstwowa maska z wszytą krawędzią – która zapobiega rozciągnięciu – zapobiegła przedostawaniu się 79% bakterii z jamy ustnej do środowiska podczas kaszlu. W tym samym eksperymencie nowoczesna jednorazowa maska medyczna działała w tym samym zakresie przy 85 procentach.

Trzech naukowców z University of Pittsburgh wykonało złożone maski z ośmioma warstwami z wysokiej jakości bawełny dopasowanymi do ich twarzy: każda z nich odfiltrowała ponad 90 procent drobnych cząstek wielkości aerozolu.

Czy maseczka z luźnego materiału może zatrzymać wirusa?

Kiedy oddychamy, rozmawiamy, jemy, kaszlemy, kichamy lub śpiewamy, emitujemy cząsteczki o różnych rozmiarach, w których może być wirus. Mimo że między nitkami tkaniny występują luki, nie są one zwykle szersze niż te cząsteczki. Ponadto na tym mikroskopijnym poziomie nić ma grubość lub głębokość, więc szczelina jest bardziej tunelem niż oknem. Ale na poziomie mikroskopowym w grę wchodzą dwa dodatkowe procesy. Cząsteczki również wypadają z powietrza – co nazywa się sedymentacją. Niektóre cząstki poruszają się losowo, a ten losowy ruch powoduje ich kontakt z włóknami – nazywany dyfuzją. Nie chodzi więc tylko o to, że niektóre cząsteczki nie mogą przedostać się przez tkaninę, ale że niektóre są zablokowane.

W jakim tempie maski ograniczają pandemię?

Nakazy noszenia masek były nakładane w różnych okresach w konkretnych częściach USA, co stworzyło naturalny eksperyment. Dzienna stopa wzrostu COVID-19 spadła o jeden procent w ciągu pierwszych pięciu dni, i o dwa procent po 21 dniach od nakazów zakładania maski. Efekty te nie są małe: stanowią od 16 do 19 procent skutków innych, znacznie bardziej inwazyjnych środków (zamykanie szkół, zakazy dużych zgromadzeń, zamykanie restauracji, barów i lokali rozrywkowych).

Institute for Health Metrics and Evaluation w Seattle przewidywał 3 września, że wzrost użycia masek z obecnych 60% do 95%, w połączeniu ze zwiększonym lokalnym dystansem społecznym w razie potrzeby, zmniejszy liczbę zgonów na świecie o trzy czwarte przed końcem 2020 roku.

Czy noszenie maski ma inne zalety?

Zgromadzone dowody epidemiologiczne dotyczące tej pandemii sugerują, że noszenie masek powoduje mniejsze ogólne nasilenie choroby. Odsetek zakażonych, którzy pozostają bezobjawowi, jest wyższy, a inokulum (dawka zakażająca) jest związana z ciężkością choroby. Prościej mówiąc noszenie maseczki może wpłynąć na łagodniejszy przebieg choroby; jest też wyrazem odpowiedzialności i dawania dobrego przykładu.

Czytaj też:

Jak pozbyć się przewlekłego kaszlu po przeziębieniu?