Naturalny sposób na młody wygląd: jedzenie. Co jeść, by wyglądać młodziej?

Po jakie produkty warto sięgnąć, by się zdrowo i pięknie zestarzeć? Jednym z nich jest oliwa z oliwek.

Oliwa z oliwek extra virgin a zdrowa, młodo wyglądająca skóra

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia to jeden z najzdrowszych tłuszczów na ziemi. Badania wykazały, że może pomóc w zapobieganiu wielu powszechnym chorobom związanym ze starzeniem się. Obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca, pomaga zapobiegać zespołowi metabolicznemu i może być skuteczna w walce z rakiem.

Oliwa z oliwek może również pomóc twojej skórze wyglądać młodziej. Badania laboratoryjne oraz przeprowadzane na zwierzętach sugerują, że ma silne działanie przeciwzapalne na skórę i może chronić ją przed uszkodzeniami słonecznymi. Dodatkowo w prawie 73 proc. oliwa z oliwek składa się z tłuszczów jednonienasyconych, co wiąże się ze zwiększoną elastycznością i jędrnością skóry.

W dwóch badaniach przeanalizowano rejestry żywności i kwestionariusze wypełnione przez osoby w średnim i starszym wieku. Okazało się, że osoby z najwyższym spożyciem jednonienasyconych tłuszczów z oliwy z oliwek były najmniej narażone na poważne uszkodzenia słoneczne.

Inne produkty pomagające zachować młody wygląd

Oliwa to tylko jeden taki dobroczynny produkt. Oto inne, które pokocha twoja skóra.

Zielona herbata



Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze, które mogą chronić przed wolnymi rodnikami.

Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które powstają podczas metabolizmu iw odpowiedzi na stres. Przeciwutleniacze zmieniają swoją strukturę, więc nie mogą powodować uszkodzeń.

Zielona herbata jest szczególnie bogata w przeciwutleniacze zwane polifenolami, które mogą zwalczać cukrzycę, insulinooporność, stany zapalne i choroby serca.

Polifenole mogą również pomóc chronić kolagen, główne białko skóry. Może to zmniejszyć, a nawet częściowo odwrócić niektóre oznaki starzenia.

W jednym badaniu kobiety ze skórą uszkodzoną przez słońce, które były leczone kremem z zieloną herbatą i suplementami przez 8 tygodni, miały niewielką poprawę elastyczności skóry.



Tłuste ryby



Tłuste ryby są pokarmem zapobiegającym starzeniu się.

Ich długołańcuchowe tłuszcze omega-3 są korzystne w leczeniu chorób serca, stanów zapalnych i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a także wielu innych chorób.

Badania sugerują, że mogą również chronić przed stanami zapalnymi i uszkodzeniami, które występują podczas ekspozycji na słońce.

Łosoś, jeden z najpopularniejszych rodzajów tłustych ryb, zawiera dodatkowy składnik, który może sprawić, że twoja skóra będzie wyglądać młodziej. Zawiera przeciwutleniacz karotenoidowy zwany astaksantyną, która odpowiada za różowy kolor łososia.

W jednym badaniu osoby ze skórą uszkodzoną przez słońce, którym podawano kombinację astaksantyny i kolagenu przez 12 tygodni, doświadczyły znacznej poprawy elastyczności i nawilżenia skóry.



Gorzka czekolada i kakao



Profil przeciwutleniający gorzkiej czekolady nie ma sobie równych. Badania sugerują, że może obniżać ciśnienie krwi, zwiększać wrażliwość na insulinę oraz poprawiać czynność i elastyczność tętnic.

Czekolada zawiera przeciwutleniacze zwane flawanolami, które chronią skórę przed uszkodzeniami słonecznymi. Jednak ilość flawanoli różni się znacznie w różnych typach czekolady.

Jedno z badań wykazało, że ciemna czekolada z wysoką zawartością flawanolu podwoiła czas przebywania na słońcu przed czerwienieniem. Nie wystąpiło to u osób, które jadły czekoladę z mniejszą ilością flawanoli.

W innych badaniach porównujących kakao o wysokiej i niskiej zawartości flawanolu pod względem funkcji skóry, osoby z grup o wysokiej zawartości flawanolu doświadczyły lepszego przepływu krwi do skóry oraz poprawy grubości, nawilżenia i gładkości.

Pamiętaj, że im wyższa zawartość kakao, tym wyższa zawartość flawanolu. Dlatego upewnij się, że wybierasz ciemną czekoladę z co najmniej 70% zawartością kakao.



Awokado

Awokado jest bogate w zdrowy dla serca tłuszcz, błonnik oraz kilka witamin i minerałów, które są niezbędne dla zdrowia.



Smakują również wyśmienicie i są niezwykle wszechstronne.

Ponadto awokado zawiera unikalne związki zwane polihydroksylowanymi alkoholami tłuszczowymi. Mogą one zwalczać stany zapalne, chronić skórę przed słońcem i pomagać w naprawie uszkodzonego DNA.

Wysoka zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy luteina i zeaksantyna zapewnia dodatkową ochronę skóry i DNA.



Pomidory

Pomidory zapewniają wiele imponujących korzyści zdrowotnych, z których kilka można przypisać wysokiej zawartości likopenu.



Likopen to rodzaj karotenoidu, który zmniejsza ryzyko chorób serca, udaru mózgu i raka prostaty. Badania pokazują, że może również chronić skórę przed szkodliwymi promieniami słońca.

W jednym z badań kobiety, które spożywały mieszankę pokarmów bogatych w likopen i inne przeciwutleniacze roślinne, miały mierzalny spadek głębokości zmarszczek po 15 tygodniach.

Gotowanie pomidorów ze zdrowymi tłuszczami, takimi jak oliwa z oliwek, znacznie zwiększa wchłanianie likopenu do organizmu.



Przyprawy



Przyprawy nie tylko dodają smaku potrawom. Zawierają również różne związki roślinne, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie.

Co ciekawe, badania sugerują, że niektóre przyprawy mogą nawet pomóc twojej skórze wyglądać młodziej.

Wykazano, że cynamon zwiększa produkcję kolagenu, co może prowadzić do zwiększenia jędrności i elastyczności skóry. Może również zmniejszać uszkodzenia skóry, które występują w wyniku zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGE), które powstają, gdy poziom cukru we krwi jest wysoki.

Ponadto badania sugerują, że kapsaicyna, która znajduje się w papryczkach chili , może zmniejszyć niektóre związane z wiekiem zmiany zachodzące w komórkach skóry.

Ponadto imbir zawiera gingerol. Związek ten ma działanie przeciwzapalne, które może pomóc w zapobieganiu plamom starczym, które powstają w wyniku ekspozycji na słońce.Czytaj też:

6 korzyści i zastosowań oleju z nasion chia. Czy już masz go w kuchni?Czytaj też:

Jak prawidłowo pielęgnować skórę? Dermatolog odpowiadaCzytaj też:

Starzenie to choroba przewlekła. Sprawdź, jak spowolnić proces