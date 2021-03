Jak uzyskać efekt rozświetlonej cery? Oto 6 skutecznych sposobów

Wystarczy wprowadzić kilka zmian w swojej codziennej pielęgnacji cery, aby nadać jej zdrowszy wygląd. Większość z nich nie będzie cię kosztować ani dużo wysiłku, ani wielu pieniędzy.

6 sposobów na rozświetlenie skóry

1. Oczyszczanie

Rano i wieczorem usuń z twarzy zanieczyszczenia, nadmiar sebum i resztki naskórka za pomocą płynu do mycia twarzy. Najlepiej rozprowadzać kosmetyk okrężnymi ruchami, rozpoczynając od zewnątrz. Dzięki temu uchronisz pory przed zapychaniem, a skórę przed matowieniem.

2. Złuszczanie

Wiele kobiet w ogóle nie używa peelingów, a pozwalają one skutecznie zadbać o skórę. Peelingi usuwają zewnętrzną warstwę martwych komórek skóry, dzięki czemu jej powierzchnia staje się gładsza i lepiej odbija światło. Peeling, w przypadku cery wrażliwej, warto używać raz w tygodniu, a w pozostałych typach skóry – maksymalnie trzy razy w ciągu siedmiu dni. Najdelikatniejszym rodzajem peelingu jest peeling enzymatyczny i to od niego warto zacząć korzystanie z tego rodzaju kosmetyków.

3. Nawilżaj i chroń skórę

Kolejny krok pielęgnacji twarzy to jej nawilżanie. Nie bój się używać kremów o właściwościach nawilżających rano i wieczorem, ponieważ dzięki temu w dzień skóra będzie wydawała się bardziej promienna, a wieczorem zyska więcej czasu na optymalne nawilżenie. Bardzo ważne jest również, by używać kremu z filtrem SPF, co najmniej 30, o każdej porze roku, ponieważ promieniowanie UV (a konkretnie UVA) występuje przez całe 12 miesięcy.

4. Szukaj w kosmetykach konkretnych składników

Tymi składnikami, dzięki którym skóra nabiera blasku są m. in. witamina C, witamina B3 oraz rezorcynol i alfa-arbutyna. Warto zaopatrzyć się także w kosmetyki rozświetlające twarz, jak np. serum wyrównujące koloryt skóry. Codzienne stosowanie takich preparatów da efekty po kilku tygodniach.

5. Korzystaj z masek nawilżających

Nałożenie na twarz maseczki pomoże ci uzyskać szybki efekt, gdy czeka cię ważna rozmowa w pracy czy randka i chcesz wyglądać dobrze. Maska nawilżająca powinna mieć w swoim składzie takie składniki jak: kwas hialuronowy, gliceryna, olejki, bambus, miłorząb japoński. Im maska jest bardziej ciężka i gęsta, tym do bardziej przesuszonej skóry się nadaje.

6. Zrób sobie masaż twarzy

I to każdego dnia, ponieważ zajmuje on tylko kilka minut, a daje skuteczny efekt rozświetlenia. Ruch poprawia bowiem krążenie i sprawia, że skóra wygląda zdrowiej. Wystarczy, że na próbę wykonasz kilka ruchów w górę i w dół na policzkach, by się o tym przekonać. Potem możesz je powtórzyć na całej twarzy, zaczynając od wewnątrz.

