Kwas azelainowy na trądzik i przebarwienia. Jak go stosować?

Kwas azelainowy znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce. Wykorzystuje się go do peelingów, jest składnikiem kremów i maści, które pomagają zlikwidować stany zapalne naskórka.

Co to jest kwas azelainowy?

Kwas azelainowy to kwas dikarboksylowy AZA, który działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, rozjaśnia przebarwienia, wygładza naskórek. Wykorzystuje się go w pielęgnacji cery tłustej, mieszanej, ale też naczynkowej. Pomaga zwalczyć trądzik, a jego skuteczność wciąż jest taka sama. Cera nie uodparnia się na działanie kwasu, dlatego substancja ta wykazuje tak skuteczne działanie przeciwtrądzikowe.

Kwas azelainowy należy do kwasów, które nie są mocno agresywne. W małym stężeniu (5-20 procent) nie podrażnia skóry, nie powoduje pieczenia, mrowienia ani zaczerwienienia. Można go bezpiecznie stosować w domu nawet przy cerze naczynkowej, która jest cerą wrażliwą, podatną na pękanie naczyń i zaczerwienienia.

Kwas azelainowy w kosmetyce

Małe stężenia kwasu azelainowego znajdziemy w maściach i kremach, które kupimy w aptekach. Pomogą one delikatnie złuszczyć naskórek, odnowić cerę, rozświetlić ją. Warto włączyć je do codziennej pielęgnacji i stosować np. dwa razy w tygodniu. Pomoże to zachować skórę w dobrej kondycji.

W gabinetach kosmetycznych z kolei możemy skorzystać z peelingów, które zawierają wysokie stężenia kwasu azelainowego. Proces złuszczania jest silniejszy, cera wymaga wtedy intensywnej pielęgnacji i mocnego nawilżania oraz ochrony przed słońcem. Efekty takiego złuszczania są jednak dużo bardziej widoczne: cera staje się gładka, przebarwienia znikają, zmiany zapalne wyciszają się.

Czytaj też:

Czym jest sebum? Podpowiadamy, jak ograniczyć nadmiar sebum

Kwas azelainowy na trądzik

Kwas azelainowy to jedno z najskuteczniejszych lekarstw na trądzik. Wykazuje podobne działanie jak retinoidy, a ma mniej skutków ubocznych. Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, pozwala więc pozbyć się wyprysków i ogranicza powstawanie nowych krost.

Regularne stosowanie kosmetyków z kwasem azelainowym pozwala zahamować pracę gruczołów łojowych, zmniejszyć wydzielanie sebum i powstawanie zaskórników. Pory zamykają się, cera staje się gładsza i bardziej elastyczna. Na skutek działania złuszczającego znikają także nierówności.

Kwas azelainowy na przebarwienia

Maści i peelingi z kwasem azelainowym rozjaśniają plamy pigmentacyjne na twarzy. Pozwalają pozbyć się przebarwień potrądzikowych, jak i tych, które powstały na skutek zaburzeń hormonalnych czy nadmiernej ekspozycji skóry na słońce. Koloryt staje się wyrównany, a skóra wyraźnie jest w lepszej kondycji.

Efekty rozjaśnienia cery zależą od stężenia preparatu. Kremy, które stosujemy w warunkach domowych, najczęściej pomagają pozbyć się przebarwień w okresie kilku tygodni. Nie fototoksyczne, można je stosować w czasie wiosenno-letnim. Warto jednak pamiętać o stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych, które zaleca się stosować przez cały rok.

Jak stosować kwas azelainowy?

Częstotliwość używania preparatów z kwasem azelainowym zależy od problemu, który chcemy zwalczyć. Jeśli doskwiera nam nadmierne wydzielanie sebum, chcemy wyciszyć cerę i pozbyć się istniejących zmian zapalnym, powinniśmy stosować kwas azelainowy codziennie. Dobrze jest jednak uzgodnić to z dermatologiem.

Jeśli nasza cera jest w niezłej kondycji, a nam zależy na poprawieniu jej kolorytu, rozświetleniu i lekkim złuszczeniu, możemy kremy czy maści z kwasem azelainowym stosować co drugi dzień lub 2 razy w tygodniu.

Efekty kuracji zwykle widać po okresie ok. 8 tygodni.

O czym pamiętać?

Stosując preparaty z kwasem azelainowym konieczne jest wyłączenie innych kosmetyków o silnym działaniu i regularne nawilżanie cery.

Myj twarz delikatnymi preparatami przeznaczonymi do cery wrażliwej Stosuj nawilżające toniki i hydrolaty, które zawierają w składzie aloes, różę, zieloną herbatę, pomarańczę Pamiętaj o codziennym nawilżaniu skóry. Wybieraj kremy mocno nawilżające, które wzmocnią barierę hydrolipidową naskórka Rób maseczki odżywcze, które dostarczą skórze brakujących substancji, np. sprawdzą się te z awokado, masłem shea, witaminami E, K, C Nie stosuj kosmetyków przeciwbakteryjnych z alkoholem Pamiętaj o ochronie przeciwsłonecznej

Przeciwskazania do stosowania kwasu azelainowego

Kwas azelainowy to substancja, która właściwie nie ma żadnych przeciwskazań. Słabo się wchłania przez skórę, dlatego mogą ją stosować również kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. Oczywiście, w takiej sytuacji lepiej jest wybrać kosmetyki z mniejszym stężeniem kwasu niż zabiegi w gabinecie kosmetycznym. W czasie ciąży i laktacji w organizmie toczy się burza hormonalna i cera wtedy może być podatna na powstawanie podrażnień.

Czytaj też:

Jak wybrać krem na noc? Podpowiadamy, jakie powinien zawierać składniki