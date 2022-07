Włosy można rozciągnąć nawet o 10 procent. Jakie jeszcze mają właściwości?

Wytrzymałość na zrywanie to cecha, jaką określa się maksymalny ciężar, którym można obciążyć włosy. Włosy poddawane procesom chemicznym stają się dużo mniej odporne na zrywanie. Włosy są także elastyczne i zazwyczaj po rozciągnięciu wracają do swojej pierwotnej długości. Ma to miejsce na przykład podczas czesania, jeśli jednak zaczniemy je bardzo mocno rozciągać może dojść do trwałego uszkodzenia struktury włosa.

Ciekawostki na temat włosów

Wyróżnia się dwie podstawowe części włosa – łodygę i cebulkę. Łodyga jest częścią włosa, wystającą ponad powierzchnię skóry. Składa się z warstwy korowej i osłonki, która stanowi zewnętrzną część włosa i przypomina kształtem rurkę zbudowaną z nachodzących na siebie komórek zwanych łuskami. Grubość włosa mierzona jest przy pomocy specjalnego urządzenia. Normalny włos ma średnicę 0,07 mm, delikatne włosy mogą mieć 0,03 mm, a bardzo grube aż 0,12 mm.

Włosy mają także właściwości sorpcyjne, co oznacza zdolność do wchłaniania wody i innych cieczy. Im bardziej włos jest zniszczony, tym bardziej rośnie jego hydrofilowość. Włosy po rozjaśnianiu czy trwałej mocniej pochłaniają wodę, która powoduje pęcznienie w zależności też od rodzaju cieczy.

Higroskopijność to zdolność do wchłaniania wilgoci z powietrza. Gdy mamy brzydką pogodę, fryzura przestaje ładnie wyglądać, a włosy tracą elastyczność i zdrowy wygląd. Woda stanowi jedynie 10% budulca włosa, pozostała część to keratyna.

Z czego zbudowany jest włos?

Włos zbudowany jest z białka zwanego keratyną, która składa się z różnego rodzaju aminokwasów w różnym fragmencie włosa. Wewnętrzna część, nazywana korową, przypomina kształtem wrzeciona komórek keratynowych. Takie ułożenie gwarantuje wysoką odporność na zrywanie i wyginanie.

Włosy wyrastają z mieszka włosowego i to on odpowiada za ich porost. Co ciekawe, włosy zależności od ich rodzaju, mają one różny kształt w przekroju poprzecznym. Włosy proste są okrągłe, faliste w kształcie elipsy, kręcone wyglądają jak spłaszczony owal, kędzierzawe mają kształt nerki, natomiast włosy o najmocniejszym skręcie po przecięciu przypominają rogalik – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trcyhologii.

Sposoby na nawilżenie włosów

Aby nawilżyć włosy, warto włączyć do pielęgnacji produkty, które zawierają humektanty i emolienty. Są to substancje, które będą przywracały nawodnienie i elastyczność włosom. Źródłem humektantów i emolientów jest miód, kwas hialuronowy i lecytyna. Kwas hialuronowy i lecytynę można znaleźć w szamponie. Warto też pomyśleć o substancjach odżywczych i regenerujących łodygi włosa, jak np. ekstrakt z zielonego kawioru, aby odbudowywać ubytki wynikające z uszkodzeń mechanicznych, jak również fizycznych, jak gorące powietrze suszarki.

Kondycja naszych włosów w dużym stopniu zależy od genów, zdrowia naszego organizmu i stylu życia, ale również od innych czynników, które mogą nas zaskoczyć. Dlatego tak istotna jest obserwacja własnego organizmu i podejmowanie działań, które mogą skutecznie pomóc zawalczyć o zdrowie i dobrą kondycję włosów.

