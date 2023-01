Co musisz wiedzieć, jeśli korzystasz ze sztucznych rzęs? Poznaj najczęstsze powikłania

Czym są sztuczne rzęsy? Jak podaje portal WebMD: „sztuczne rzęsy to rzęsy wykonane z syntetycznego materiału, przymocowane do powieki tuż nad naturalnymi rzęsami za pomocą zmywalnego kleju. W przypadku zabiegu przedłużania rzęs są one przymocowane bezpośrednio do naturalnych rzęs za pomocą kleju o większej trwałości”.

Sztuczne rzęsy przestały być jedynie zakładane na specjalne okazje. Wiele kobiet korzysta z nich na co dzień, rezygnując z usług profesjonalnej stylistki i samodzielnie wykonując zabieg upiększający. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, bo zdecydowana większość powikłań związanych z korzystaniem ze sztucznych rzęs, dotyczy ich samodzielnego zakładania, a także korzystania z usług kosmetyczek bez odpowiednich kwalifikacji.

Czy sztuczne rzęsy są bezpieczne?

Warto podkreślić, że zazwyczaj sztuczne rzęsy są bezpiecznym sposobem na zagęszczenie i wydłużenie naturalnych rzęs. Jeżeli są prawidłowo nałożone i noszone z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, to nie powinny powodować zagrożenia dla zdrowia oczu. Problem pojawia się, gdy nosimy sztuczne rzęsy codziennie przez długi czas, stosujemy niewłaściwie dobrany klej, a także wykonujemy zabieg zagęszczania lub przedłużania rzęs w nieprawidłowy sposób.

W niektórych przypadkach syntetyczne rzęsy w połączeniu z bardzo mocnym klejem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia oczu. Zdarzało się, że naturalne rzęsy kobiet, które przez długi czas poprawiały ich wygląd, przyklejając syntetyczne włoski, wypadały lub znacznie się przerzedzały. Do rzadkości nie należą również podrażnienia związane z dostaniem się kleju do oka.

Jakie powikłania może spowodować korzystanie ze sztucznych rzęs?

Do najczęstszych skutków ubocznych korzystania ze sztucznych rzęs zaliczamy m.in.:

reakcje alergiczne,

stany zapalne gałki ocznej,

zakażenie gałki ocznej o podłożu bakteryjnym,

znaczne przerzedzenie lub całkowitą utratę naturalnych rzęs,

opadanie powieki na skutek jej nadmiernego, długotrwałego obciążania,

nawracające zmiany na powiekach w postaci ropni.

Co bardzo ważne – powikłań i skutków ubocznych związanych z korzystaniem ze sztucznych rzęs można uniknąć, stosując się do kilku prostych zasad. Po pierwsze i najważniejsze – najlepiej stosować profesjonalne sztuczne rzęsy i kleje, które polecają specjaliści i wykonywać zabieg zagęszczania oraz przedłużania rzęs w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym. Trzeba także pamiętać o dokładnym umyciu rąk przed przystąpieniem do nakładania sztucznych rzęs.

Tanie zamienniki wysokiej jakości produktów do stylizacji rzęs są częstą przyczyną stanów zapalnych, reakcji alergicznych i zakażeń bakteryjnych. Nie należy korzystać ze sztucznych rzęs, które nosiła inna osoba, a także trzeba sprawdzać skład kleju, który służy do ich mocowania. Najlepiej korzystać ze sztucznych rzęs okazjonalnie, co jest zalecane w przypadku wrażliwych i skłonnych do podrażnień oczu.

Czytaj też:

Masz wadę wzroku? Sprawdź, jaki kod wpisano w twoim prawie jazdyCzytaj też:

6 najczęstszych problemów skórnych. Jakie są ich przyczyny?