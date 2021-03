Jak rozpoznać reakcję alergiczną?

Istnieją cztery główne typy alergii. Zazwyczaj są to pyłki i podobne elementy otoczenia, pożywienie, użądlenia owadów lub leki. Można być również uczulonym na więcej niż jeden czynnik na raz.

Objawy reakcji alergicznych

Alergie mogą objawiać się wieloma różnymi objawami. Zależy to głównie od rodzaju reakcji alergicznej. Istnieje jednak kilka typowych objawów reakcji alergicznych:

• Kichanie, katar lub zatkany nos

• Swędzenie lub mrowienie w ustach

• Łzawienie, swędzenie, lub zaczerwienienie oczu

• Świszczący oddech, trudności w oddychaniu

• Kaszel lub ucisk w klatce piersiowej

• Swędzenie skóry, pokrzywka, wypryski

• Obrzęk: warg, języka, twarzy, oczu lub gardła

• Ból brzucha

• Nudności, wymioty

• Biegunka

Anafilaksja – ciężka reakcja alergiczna

Czasami alergia może prowadzić do ciężkiej reakcji zwanej anafilaksją. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. Taki atak może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Objawy anafilaksji obejmują:

• Obrzęk gardła lub zwężenie dróg oddechowych

• Uczucie ucisku w gardle

• Drastyczny spadek ciśnienia krwi

• Szybki puls

• Zawroty głowy

• Omdlenia

Jak sprawdzić, czy mam alergię?

Chociaż dobrze jest omówić swoje obawy dotyczące alergii z lekarzem pierwszego kontaktu, najlepiej udać się do alergologa w celu przeprowadzenia dalszych badań i wykonania testów. Najczęstszym rodzajem testu alergicznego są testy skórne. Na pierwszą wizytę warto zabrać ze sobą swój dziennik alergii. Jest to zeszyt, w którym można opisywać niepokojące objawy. Należy zwrócić uwagę na to, co jadło się lub piło, obecność zwierząt, użyte kosmetyki oraz cokolwiek innego, co potencjalnie może mieć znaczenie jako czynnik alergiczny. Można nawet zapisywać swój codzienny strój – często występuje uczulenie na określony materiał lub detergent do prania.

