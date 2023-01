Masz wrażliwą skórę? Poznaj 4 sprawdzone sposoby na podrażnienia i stan zapalny

Dobór kosmetyków do pielęgnacji skóry wrażliwej może sprawiać poważne problemy. Jednym z częściej popełnianych błędów jest poleganie na zapewnieniach producentów i poddawanie się sugestii reklamy, co sprawia, że nie sprawdzamy składu produktów do pielęgnacji skóry, po które sięgamy. Może to skutkować m.in. nasileniem się stanu zapalnego, nadmiernym złuszczaniem się naskórka, a także świądem i pieczeniem.

Podrażniona skóra wymaga zastosowania kosmetyków o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym i redukującym nieprzyjemne dolegliwości. Jak podaje portal Mindbodygreen, w pielęgnacji skóry z problemami doskonale sprawdzają się panthenol, kwas podchlorawy, kwiat nagietka oraz właściwie dobrane suplementy diety,

Najlepsze sposoby na podrażnienia skóry

Do wystąpienia podrażnienia, a także stanu zapalnego mogą doprowadzić różne czynniki. Aby uniknąć uciążliwych dolegliwości, trzeba działać jak najszybciej.

1. Panthenol (pantenol)

Jednym ze skutecznych środków na podrażnienia skóry o różnym podłożu jest panthenol. Dostępny np. w formie wygodnej w aplikacji pianki, a także dodawany do kremów, maści i kosmetyków, idealnie sprawdza się w przypadku m.in. podrażnień skóry o podłożu alergicznym, poparzeń słonecznych, a także podrażnień po goleniu i depilacji. Panthenol to jedna z substancji stanowiących witaminę B5. Warto mieć go w swojej apteczce, bo skutecznie redukuje zaczerwienienie, świąd, pieczenie i nadmierne złuszczanie się naskórka. W przypadku szczególnie wrażliwej skóry warto na co dzień stosować kosmetyki z pantenolem.

2. Kwas podchlorawy (Hypochlorous acid, HClO)

Niektóre kosmetyki zawierają w swoim składzie Hypochlorous acid. Kwas podchlorawy działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, wspomaga gojenie ran oraz skutecznie łagodzi stan zapalny w przypadku m.in. cery trądzikowej.

3. Nagietek

Kwiat nagietka to naturalny lek na różne podrażnienia i stan zapalny skóry. Olejek nagietkowy znajdziemy m.in. w składzie kosmetyków do cery wrażliwej. Właściwości tego niepozornego z wyglądu kwiatu możemy także wykorzystać, samodzielnie przygotowując np. tonik lub maseczkę oraz płukankę do włosów.

4. Suplementy diety, które poprawiają kondycję skóry

Podrażnienia skóry możemy łagodzić także od wewnątrz, stosując suplementy diety, które zawierają m.in. ceramidy i przeciwutleniacze. Wykazują one działanie odżywcze, wzmacniające i pomagają opóźnić procesy starzenia się skóry.

Co szkodzi wrażliwej skórze?

Każdy rodzaj cery musimy przez cały rok chronić przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Aby uniknąć nawracających stanów zapalnych skóry, trzeba zrezygnować ze stosowania kosmetyków, które mają w swoim składzie m.in.: AHA (kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas migdałowy) i BHA (kwas salicylowy) oraz retinol. Zalecana jest także rezygnacja z wykonywania peelingów, które zawierają ostre drobinki np. zmielone łupiny orzechów i peelingów chemicznych.

