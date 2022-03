Czy twoja pasta do zębów podrażnia skórę wokół ust? Sprawdź, które pasty są bezpieczne

Składniki pasty do zębów, takie jak: nadtlenek wodoru, soda oczyszczona i laurylosiarczan sodu (SLS), czy fluor mogą być wysuszające i drażniące dla skóry – przestrzegają dermatolodzy. Jeśli więc zauważysz podrażnione, suche lub czerwone obszary wokół ust, wkrótce po umyciu zębów, może to być znak, że twoją skórę podrażnia któryś ze składników pasty do zębów.

Reakcja alergiczna na któryś ze składników pasty do zębów może być podobna jak przy innych typach uczulenia, oprócz podrażnienia wokół ust może wystąpić:

pokrzywka – najpierw na policzkach, brodzie, potem szyi i dłoniach

świąd skóry

przekrwienie i łzawienie oczu

w skrajnych przypadkach alergia na składnik pasty do zębów może mieć ostry przebieg pod postacią problemów z oddychaniem czy wstrząsu anafilaktycznego

Który ze składników może uczulać?

SLD to detergent, czyli substancja rozpuszczająca tłuszcze. SLS stosuje się między innymi w proszkach do prania i płynach do mycia naczyń, ale także znajdziemy go w kosmetykach oraz żelach do kąpieli, szamponach do włosów. Jest również obecny w pastach do zębów. To on sprawia, że pasty się pienią, co dla wielu konsumentów ma znaczenie podczas mycia zębów.

Nadtlenek wodoru znany jest pod postacią wody utlenionej, choć oczywiście należy pamiętać, że jest to jedynie jego 3 –procentowy roztwór. Nadtlenek wodoru można znaleźć również w lakierach czy żelach wybielających, ale w tego typu produktach jego stężenie może wynosić co najwyżej 0,1 proc.



Soda oczyszczona usuwa kamień, likwiduje na długo zapach, ogranicza próchnicę. Dawniejsze proszki do mycia zębów zawierały sodę, ale nie ma konieczności jej stałego stosowania – wskazują dentyści.

Pasta z fluorem czy bez?

Im więcej fluoru w paście, tym silniejsze działanie przeciwpróchnicze, jednak jego zbyt duże stężenie również nie jest korzystne, ponieważ stwarza ryzyko tzw. fluorozy – szczególnie u dzieci, których szkliwo jest słabo zmineralizowane.

Jak w prosty sposób pozbyć się czerwonych plam wokół ust po umyciu zębów?

zmień nawyki szczotkowania zębów, uważaj, żeby pasta nie wydostawała się poza obręb jamy ustnej

posmaruj skórę wokół ust przed myciem zębów tłustym kremem

wypróbuj inne pasty do zębów

Czytaj też:

Witaminy na wzmocnienie organizmu dla dorosłych – jakie preparaty warto suplementować?